Danelik Galazán y Brian Sarmiento dieron un importante paso tras salir de Gran Hermano





A tres meses de haberse conocido y enamorado dentro de Gran Hermano Generación Dorada, Danelik Galazán y Brian Sarmiento volvieron a sorprender a sus seguidores con una noticia que confirma la fuerza de su relación: decidieron mudarse juntos.

La influencer fue la encargada de compartir la novedad en sus redes sociales, donde mostró parte del proceso y contó la emoción que siente por este nuevo comienzo junto al exfutbolista.

"¡Hoy nos mudamos con Brian! La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamoré, dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él", escribió Danelik en su cuenta de X.





La emoción de la pareja por su nueva vida juntos



En el mismo mensaje, la joven destacó cómo evolucionó el vínculo una vez fuera del reality y dejó en claro que la relación se fortaleció con el paso del tiempo. "Y aquí en el afuera amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho", expresó.

Además, Danelik compartió un video en Instagram mostrando el nuevo hogar que compartirán y reveló la importancia de este paso para ambos: "Al fin conseguimos un alquiler, este es nuestro primer paso".

Brian Sarmiento también se mostró feliz por la decisión y acompañó el anuncio con unas palabras sobre esta nueva etapa: "Por ahora estamos acá, la verdad es que yo estoy contento".

Luego de su paso por Gran Hermano, la pareja continúa construyendo su historia lejos de las cámaras y ahora apuesta por la convivencia como el próximo desafío de su relación.

La noticia generó una gran repercusión entre los fanáticos del reality, quienes siguieron desde el comienzo la historia de amor que nació puertas adentro de la casa. Con este nuevo paso, Danelik y Brian demostraron que su vínculo logró mantenerse firme fuera del juego y que ahora buscan consolidar su relación en la vida cotidiana.

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