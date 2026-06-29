El mánager de Beni Mármol y Pato Perrotta dio detalles sobre su situación judicial





Tras la repercusión que generó la detención de Beni Mármol y Pato Perrotta durante el Mundial 2026, comenzaron a conocerse las primeras precisiones sobre la situación judicial que atraviesan los dos creadores de contenido argentinos. Quien rompió el silencio fue Walter Costabel, manager de ambos, que explicó cómo avanzan las actuaciones en Estados Unidos y buscó llevar tranquilidad tanto a sus familias como a la comunidad que sigue a los influencers.

La información fue difundida a través del streamer Momo, quien compartió en una de sus transmisiones los mensajes que recibió directamente de Costabel. Allí, el representante confirmó que la fianza establecida por la Justicia estadounidense ya había sido abonada y que ambos jóvenes se encontraban en pleno proceso para recuperar la libertad, mientras continúan las actuaciones vinculadas al expediente abierto tras el episodio ocurrido en el Hard Rock Stadium de Miami.

El caso tomó notoriedad luego de que Mármol y Perrotta fueran arrestados el sábado durante el encuentro entre Colombia y Portugal. Según trascendió, ambos fueron demorados por las autoridades luego de ingresar al estadio utilizando acreditaciones que no correspondían al evento, situación que derivó en una investigación por un presunto delito relacionado con el normal desarrollo del espectáculo deportivo.





El representante de Beni Mármol y Pato Perrotta aclaró que no serán deportados



Mientras circulaban diferentes versiones sobre las posibles consecuencias legales, Costabel aclaró que todavía no existe una definición completa sobre la causa y pidió cautela respecto de la información que comenzó a difundirse en redes sociales. “Estoy con Mármol y Pato desde ayer. Ya pagamos la fianza. Los liberan en unas horas. Todavía la causa no está del todo clara. Recién el juez fijó fianza y nada más. Todo lo que se dice son rumores al respecto”, expresó el manager en el mensaje que fue leído en vivo por Momo.

Además, remarcó que los dos streamers cuentan con asesoramiento legal desde el primer momento y negó que se encuentren atravesando el proceso sin respaldo profesional. “Están siendo asesorados, no están a la deriva. Todavía no estamos en defensa. Están procesando la liberación de los chicos bajo fianza, que ya se pagó. Pudimos hablar con ellos y están bien. Los cargos todavía no fueron imputados en detalle”, explicó Costabel, aportando nuevos datos sobre el estado del expediente judicial.





Uno de los puntos que más preocupación había generado entre los seguidores de ambos era la posibilidad de que fueran expulsados de Estados Unidos. Sin embargo, el representante descartó esa versión y aseguró que esa medida no forma parte del proceso que enfrentan actualmente. “De todos modos, no los deportan, solamente no tienen que estar cerca de los estadios donde se juegan los partidos del Mundial. El delito imputado es interferencia en eventos deportivos”, afirmó.

Las declaraciones del manager aportaron algo de calma en medio de un caso que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del mundo del streaming argentino. Aunque la investigación continúa y todavía resta conocer el alcance definitivo de la acusación, la prioridad del entorno de Beni Mármol y Pato Perrotta pasa ahora por acompañar el proceso judicial mientras ambos recuperan la libertad bajo fianza.

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