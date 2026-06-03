La hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña publicó un inquietante mensaje desde Turquía

La polémica alrededor de la estadía de los hijos de la China Suárez en Turquía sigue dando que hablar. En los últimos días se conocieron nuevos detalles sobre cómo transcurrieron esos días lejos de la Argentina, una situación que volvió a poner el foco sobre la actriz y su entorno familiar.

La información fue dada a conocer por Paula Varela en Intrusos, donde aseguró que los menores permanecieron en el país europeo al cuidado exclusivo de una niñera. Según relató la panelista, durante ese período no contaron con la presencia de familiares cercanos que colaboraran con su cuidado, incluida la abuela de los niños, quien en otras ocasiones había cumplido ese rol.

Las revelaciones generaron múltiples reacciones y reabrieron las discusiones en torno a la dinámica familiar que comparten la actriz, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, padres de los menores.

Luego de varios días en el exterior, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña regresaron al país y retomaron el contacto con sus familias. Fue entonces cuando una publicación realizada por Benjamín Vicuña en sus redes sociales no pasó inadvertida entre sus seguidores.

A través de una historia de Instagram, el actor compartió una imagen de una hoja intervenida por Magnolia. En ella podía leerse una tierna dedicatoria que decía: “Papá te amo mucho”, acompañada por dibujos de un corazón y una cara sonriente.



La fotografía rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó distintos comentarios. Mientras algunos usuarios destacaron el gesto de cariño de la niña hacia su padre, otros interpretaron la publicación como un mensaje que apareció en medio de las repercusiones que generó la situación de los chicos durante su estadía en Turquía.

Como suele ocurrir con cada episodio que involucra a los protagonistas, el posteo no tardó en convertirse en tema de conversación y volvió a colocar a la familia en el centro de la atención mediática.

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