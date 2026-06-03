Noche caliente en Gran Hermano: la clase de besos que encendió la casa



La gala de este martes de Gran Hermano dejó mucho más que el ingreso de una nueva participante. En medio del programa, Santiago del Moro decidió poner sobre la mesa una situación que venía generando comentarios tanto dentro como fuera de la casa.

Todo comenzó a partir de un episodio protagonizado, días atrás, por Tamara y Juan Carlos, quienes días atrás realizaron un divertido striptease que despertó rumores entre los participantes y los fanáticos del reality. Muchos aseguraron que, en medio de esa secuencia, ambos terminaron dándose un beso, aunque Paganini se encargó de negarlo rotundamente.

Con el tema instalado, Santiago Del Moro aprovechó la comunicación en vivo para consultarlos y revivir aquel momento. Entre bromas y risas, los jugadores recrearon la escena frente a todos sus compañeros, aportando una cuota extra de picante a una noche que ya venía cargada de emociones.

Andrea del Boca tomó el control y desató la clase de besos en Gran Hermano

Pero la situación no terminó ahí. Luego de escuchar a los protagonistas, el conductor sorprendió a todos al pedirle a Andrea del Boca que compartiera su técnica para dar un beso de ficción, aprovechando su extensa trayectoria como actriz en televisión.

La propuesta fue aceptada de inmediato y Del Moro eligió a Franco Zunino y Nenu López para poner en práctica la demostración. Los participantes no dudaron en seguir las indicaciones y recrearon la escena ante la mirada atenta de toda la casa.

La secuencia se repitió en más de una oportunidad y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Sin embargo, quien pareció no disfrutar demasiado de la situación fue Luana.

La jugadora, que en distintas ocasiones manifestó sentir algo especial por Zunino, observó todo desde cerca y las cámaras captaron varios gestos que reflejaban cierta incomodidad. Sus expresiones no pasaron desapercibidas para los espectadores, que rápidamente reaccionaron en redes sociales y comenzaron a debatir sobre sus sentimientos hacia el participante.

Entre risas, actuaciones improvisadas y momentos inesperados, la casa volvió a regalar una escena que promete seguir dando que hablar durante los próximos días.

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