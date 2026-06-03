Luquitas Rodríguez reflexionó sobre el femicidio de Agostina Vega



En una de las emisiones de Tribunero, el programa especial que se realiza semanalmente dentro del universo de Paren la Mano, Luquitas Rodríguez aprovechó unos minutos antes de una pausa para compartir una reflexión vinculada a la marcha de Ni Una Menos y al reciente femicidio de Agostina Vega, un caso que generó conmoción en todo el país.

El conductor comenzó explicando que Jazmín no estaría presente en el programa porque asistiría a la movilización y destacó que esperaba una convocatoria masiva debido al impacto que causó el crimen.

"Quiero decir algo, mañana jazmín no va a venir por supuesto porque va a ir a la marcha de ni una menos, que seguramente va a ser súper multitudinaria teniendo en cuenta el terrible femicidio de Agostina", expresó.

Agostina Vega

Agostina Vega

A continuación, Rodríguez remarcó que quería aprovechar el contexto de un programa integrado mayoritariamente por hombres para plantear una reflexión. "No quería dejar pasar y decir acá en este contexto de tribunero que es un programa en su mayoría de hombres, invitar a que estas situaciones como hombres nos deja a nosotros para pensarnos a nosotros y pensar en lo que tenemos alrededor y el lugar que ocupamos", señaló.

El streamer también pidió que este tipo de espacios no sean interpretados como una acusación, sino como una oportunidad para revisar conductas y generar conciencia. "Que no pensemos en estos espacios como algo que nos señala o algo que es amenazador, sino que realmente usemos ese espacio y pensemos quiénes somos", sostuvo.



En la misma línea, destacó la importancia del autoconocimiento y de analizar cómo se construyen los vínculos cotidianos. "Siempre es bueno el autoconocimiento y pensar también en los que tenemos al lado y el lugar que ocupamos en nuestro universo social, familiar y vincular", agregó.

Tras agradecer a la audiencia, el conductor dio paso a la pausa del programa. Su mensaje no tardó en viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la invitación a reflexionar sobre el rol de los hombres frente a la violencia de género y la necesidad de involucrarse activamente en estos debates.

minutouno.com