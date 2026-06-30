Desesperado pedido de Tamara Paganini en vivo en Gran Hermano: "Necesito que la gente..."

Luego de la cena que compartió con Santiago del Moro y que la dejó visiblemente afectada, Tamara Paganini volvió a protagonizar un momento de gran sensibilidad durante la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada por Telefe. La participante abrió su corazón en vivo y contó cómo se siente actualmente dentro de la competencia.

El conductor se comunicó con la casa y, al verla, decidió preguntarle por su estado: “¿Cómo estás, India? ¿Cómo la has pasado?”. Ante la consulta, Tamara no pudo ocultar su malestar y reconoció que está atravesando días complicados.

“No estoy bien, bueno, claramente, pero estuve hablando con el psicólogo y pasado mañana hablo de nuevo con él y tengo que tomar una decisión, pero la verdad es que yo vengo medio caída”, expresó la participante, dejando en evidencia el impacto emocional que tuvo la situación.





La reflexión de Tamara y el pedido al público de Gran Hermano



Con la voz entrecortada, Tamara explicó que todavía no sabe cómo seguirá dentro de la casa y que necesita una señal del afuera para entender su presente en el juego. “No sé si voy a levantar como antes o qué sé yo. Yo necesito que la gente afuera me lo diga, si estoy bien, si no, para dónde estoy, si me estoy dando la cabeza contra la pared. La única manera de que eso suceda...”, afirmó.

En ese momento, Del Moro intervino para acompañarla y darle contención: “Todos los que llegaron hasta acá es por algo. Hace mucho que estás vos”. El conductor intentó remarcarle que su permanencia en el reality también representa el apoyo que recibió del público hasta ahora.

Tamara, sin embargo, continuó explicando su mirada y aseguró que siente que su presente dentro de Gran Hermano cambió respecto a las primeras semanas. “Sí, pero yo venía de una manera. Entonces si llegara a quedar nominada a la placa que viene, la única manera que la gente puede decirme estás okay o andate”, sostuvo.

Finalmente, Santiago del Moro cerró el intercambio con una frase que resumió el momento de incertidumbre que atraviesa la participante: “Bueno, ¿esperemos entonces?”. Tamara respondió con tranquilidad: “Espero”, dejando abierta la expectativa sobre su futuro dentro de la competencia.

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