Mauro Icardi y la China Suárez suspendieron su viaje a Miami en pleno Mundial

La escapada familiar que Mauro Icardi y la China Suárez planeaban realizar a Miami finalmente no podrá concretarse. Después de varios días de versiones cruzadas y especulaciones sobre el viaje, una resolución judicial cambió el rumbo de los planes de la pareja, que deberá permanecer en Argentina durante las próximas semanas.

El conflicto llegó a los tribunales luego de que Wanda Nara se opusiera al pedido del futbolista para salir del país junto a sus hijas, Francesca e Isabella. Según trascendió, la mediática manifestó su temor de que las niñas viajaran al exterior y luego no regresaran.

El viaje coincidía con la presentación de la Selección Argentina en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026, aunque la pareja al parecer tenía planes de vacaciones.

La Justicia le cerró la puerta al viaje de Mauro Icardi



La información fue dada a conocer en el programa DDM, donde el periodista Guido Záffora contó detalles luego de comunicarse con el equipo legal de Icardi.

El panelista de América TV reveló la resolución judicial y aseguró: "Acaba de salir una resolución judicial que no permite a Mauro Icardi salir del país con las dos niñas".

Además, explicó que la decisión fue tomada por el juez Hagopian: "El juez Hagopian denegó el permiso para que viaje con las nenas", en referencia a Francesca e Isabella.

De esta manera, el delantero deberá quedarse en Argentina y compartir tiempo con sus hijas, luego de varios meses en los que, según trascendió, no había podido verlas con normalidad.

Un cambio en los planes de la pareja



Mientras la resolución judicial modificó la agenda de la familia, también surgieron versiones sobre cómo continuará la pareja durante los próximos días.

Gustavo Méndez, periodista cercano al entorno de la China Suárez, dio otra mirada sobre la situación y señaló que ambos "habrían decidido quedarse tranquilos en la Casa de los Sueños de Nordelta antes de volver a Turquía".

Así, el viaje a Miami quedó descartado por el momento y Mauro Icardi y la China Suárez deberán reorganizar sus próximos pasos mientras continúa la disputa judicial que involucra al futbolista y a Wanda Nara.

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