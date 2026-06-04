Rochi Igarzábal: "Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí a mis 5 años"

Rochi Igarzábal aprovechó una jornada marcada por la lucha y la reflexión para compartir una de las experiencias más difíciles de su vida. En el marco de una nueva movilización de Ni Una Menos, la actriz y cantante publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales donde relató un doloroso episodio de su infancia, generando una enorme repercusión entre sus seguidores y convirtiéndose rápidamente en tendencia.

Con imágenes de cuando era apenas una niña, la actriz y cantante ofreció un mensaje que conmovió profundamente a miles: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas”, acompañando su posteo con el hashtag #NiUnaMenos.

Rochi no dudó en contar lo que sufrió a tan corta edad: “Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años”, relató. Añadió que durante años cargó con una culpa que no era suya, y las secuelas fueron profundas: “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo. Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia.”



Con una fuerza notable, Rochi aclaró: “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se la arrancaron. Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar.”

Al cerrar, sus palabras volvieron a resonar con fuerza: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #NiUnaMenos.”

Este valiente texto apareció en un contexto social muy sensible. Tras el femicidio de Agostina Vega, miles de mujeres se congregaron frente al Congreso de la Nación para reclamar el fin de la violencia de género y exigir justicia para las víctimas.

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