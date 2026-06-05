Ivana Figueiras fue denunciada por la pareja actual de su ex: los detalles del escándalo



Ivana Figueiras quedó en el centro de una controversia luego de que Natalie Pietra, actual pareja de Tomás Guarracino, decidiera acudir a la Justicia para denunciar una serie de episodios que, según sostiene, se vienen produciendo desde hace tiempo. La presentación fue realizada ante el Juzgado de Familia N°2 de Tigre y contempla acusaciones por presunta violencia psicológica, hostigamiento y otros comportamientos que la denunciante considera perjudiciales para su entorno familiar.

La situación tomó estado público tras difundirse detalles de la causa en programas de espectáculos, donde se indicó que Pietra concurrió al tribunal acompañada por su representación legal para exponer formalmente los hechos que denuncia. Según trascendió, también habría entregado conversaciones privadas, registros de audio y otros elementos que podrían ser evaluados por la Justicia durante el desarrollo del expediente.

La denunciante explicó que tomó la decisión de iniciar acciones legales después de atravesar un prolongado período de conflictos que, según afirmó, afectaron tanto su vida personal como la de las menores involucradas en el entorno familiar. Durante una entrevista televisiva, sostuvo que la situación se volvió insostenible y que ya no encontraba otra alternativa para intentar ponerle fin.



“Lamentablemente tuve que llegar a esta instancia porque me cansé de callarme, me cansé de la violencia, del hostigamiento. En realidad, quiero cuidar a dos menores que están involucradas. La verdad, no tuve opción”, manifestó Pietra al referirse públicamente a la denuncia.

La modelo también señaló que el conflicto no sería reciente y que, de acuerdo con su versión, existirían antecedentes que se remontan a varios años atrás. Sin mencionar detalles específicos sobre cada episodio, aseguró que se sintió afectada por situaciones de maltrato y por comentarios que considera ofensivos hacia su persona y su familia.

“Hubo violencia, insultos, maltrato y no se puede seguir destrozando a una familia. Me da muchísima pena esto que está pasando”, expresó durante la misma entrevista. Además, indicó que intentó resolver las diferencias mediante el diálogo antes de recurrir a la vía judicial, aunque sostuvo que esos intentos no tuvieron resultados positivos.



Otro de los puntos que remarcó fue la convivencia cotidiana con la hija que Guarracino tiene en común con Figueiras. Pietra explicó que la niña comparte gran parte de su tiempo con ella y con su propia hija, dentro de una dinámica familiar ensamblada que, según describió, funciona de manera armoniosa. Precisamente por esa razón aseguró sentirse especialmente preocupada por el impacto que el conflicto pueda tener sobre las menores.

La denunciante también afirmó que habría sido víctima de versiones falsas y comentarios que afectaron su imagen personal. “Se está hablando de mi persona, se está difamando, diciendo cosas de mí que no son ciertas. También se estaban metiendo con mi hija y yo como madre eso no lo puedo permitir", señaló. Por el momento, no trascendió una respuesta pública de Figueiras respecto de las acusaciones.

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