Andrea del Boca admitió que su regreso a Gran Hermano estaba acordado con la producción

La controversia alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo luego de que Andrea del Boca reconociera públicamente que su regreso al programa había sido acordado previamente con la producción. La actriz realizó la confesión durante una transmisión desde el interior de la casa y sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde desde hace semanas se discutía la manera en que había reingresado al juego.

Desde el comienzo de esta edición, Del Boca protagonizó varias situaciones particulares. La artista abandonó la competencia en dos oportunidades por cuestiones de salud y, en ambas ocasiones, logró regresar. Esa circunstancia despertó dudas entre los fanáticos del reality, especialmente porque otros participantes debieron atravesar instancias más exigentes para recuperar un lugar dentro de la casa.

Durante una charla transmitida por streaming, la actriz decidió referirse directamente al tema y explicó que, una vez que dejó temporalmente el programa, ya sabía que volvería a ingresar. Según relató, existió un entendimiento previo con la producción y con la figura del “Big”, responsable de las decisiones dentro del formato. “Yo no estuve en programas del afuera porque ya lo habíamos consensuado con el Big”, expresó, dejando en claro que su situación era diferente a la de otros exjugadores.



La participante amplió su explicación y sostuvo que no podía involucrarse en actividades vinculadas al programa fuera de la casa porque su permanencia en el juego seguía vigente. “Estaba en un limbo, iba a volver a entrar, entonces ir a todos los programas era como que había salido del juego”, comentó. La declaración no tardó en generar repercusión y reactivó las críticas de quienes consideran que algunos concursantes reciben beneficios especiales.

Uno de los puntos más cuestionados por la audiencia tiene relación con la forma en que Del Boca volvió a la competencia. A diferencia de otros participantes eliminados o que abandonaron el programa, la actriz no tuvo que someterse a una instancia de repechaje para recuperar su lugar. En cambio, recibió un Golden Ticket, un mecanismo excepcional que le permitió regresar directamente a la casa sin depender del voto popular ni de una nueva competencia.

La situación generó comparaciones inmediatas con otros casos recientes dentro del reality. Participantes como Yipio y La Maciel tuvieron que competir nuevamente para regresar al programa, mientras que la uruguaya logró reingresar gracias al apoyo del público. Esa diferencia de procedimientos alimentó las sospechas de una parte de la audiencia, que considera que las reglas no fueron aplicadas de la misma manera para todos.

Ahora, el debate gira en torno a si el acuerdo previo afectó la igualdad de condiciones dentro del juego o si simplemente respondió a una situación excepcional vinculada a la salud de una de las participantes más conocidas de esta edición.



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