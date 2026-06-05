Tensión en Gran Hermano: Jenny Mavinga y La Maciel protagonizaron un fuerte cruce

Un video grabado desde las tribunas de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) se convirtió en uno de los temas más comentados de las redes sociales durante las últimas horas. El material comenzó a circular poco después de una de las recientes galas conducidas por Santiago del Moro y mostró un fuerte cruce entre dos exparticipantes del reality, Jenny Mavinga y La Maciel, quienes quedaron registradas en plena discusión ante la mirada de las personas que todavía permanecían en el estudio, generando gran revuelo entre los fanáticos del programa.

En el video se observa cómo ambas se acercan de manera desafiante mientras intercambian reproches y se señalan mutuamente. La situación fue escalando con el correr de los segundos y generó preocupación entre quienes presenciaban la escena.

El momento de mayor tensión llegó sobre el final de la grabación. Allí puede verse cómo la congoleña toma un mechón de cabello de la tiktoker en medio del enfrentamiento. Lejos de ponerle fin al conflicto, la reacción provocó una respuesta inmediata de la otra exparticipante, que replicó el gesto y alimentó aún más el escándalo.



Como suele ocurrir con todo lo relacionado con Gran Hermano, el clip no tardó en viralizarse y despertó una fuerte discusión entre los usuarios de las redes sociales. Muchos cuestionaron la actitud de las exjugadoras y expresaron su malestar por lo ocurrido.

“Siempre tuvo razón Cinzia, eran una violentas impresentables”, escribió una usuaria. Otros comentarios apuntaron en la misma dirección: “estás se creen showseras” y “qué pésimo ejemplo, ahí hay familias y hay nenes en la tribuna”.

Sin embargo, también hubo quienes pusieron en duda la autenticidad de la pelea y sugirieron que podría tratarse de una estrategia para generar repercusión mediática y mantenerse en el centro de la conversación.



“Ay, justo se ponen a mechonearse en el medio de la escenografía, qué oportunas”, comentó un internauta. En la misma línea, otro agregó: “Cualquier cosa para tener un clip rascando la olla y cámaras, dan pena”.

Por el momento, ninguna de las protagonistas se pronunció públicamente sobre el episodio ni explicó qué motivó el fuerte cruce. Mientras tanto, el video continúa circulando en distintas plataformas y suma miles de reproducciones, reavivando el debate entre quienes creen que se trató de una pelea genuina y quienes sospechan que todo fue parte de una puesta en escena.

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