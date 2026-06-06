El monto millonario que Mauro Icardi tendrá que desembolsar para ver a sus hijas

La Justicia definió las condiciones que deberá cumplir Mauro Icardi para compartir varias semanas junto a sus hijas durante su estadía en la Argentina. Los detalles de la resolución se conocieron en las últimas horas luego de que Angie Balbiani difundiera parte del documento judicial que pone fin a uno de los puntos más discutidos entre el futbolista y Wanda Nara.

Según establece el fallo, Francesca e Isabella permanecerán con su padre desde el 6 de junio a las 14 hasta el 29 de junio a las 17. De esta manera, quedó determinado el período de convivencia que había sido motivo de diferencias entre las partes durante las últimas audiencias.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la exigencia de una caución real de 8 millones de pesos que deberá presentar Icardi como garantía del cumplimiento de todas las condiciones fijadas por el tribunal.

De acuerdo con el expediente, el dinero tendrá que ser depositado en una cuenta judicial y podrá ejecutarse en caso de que no se respeten las pautas establecidas. La medida busca asegurar que el acuerdo se cumpla en todos sus términos mientras las menores permanezcan al cuidado del jugador.

Además, la resolución dispone que el delantero sea el responsable de retirar y reintegrar a las niñas desde el barrio donde Wanda posee su casa de fin de semana. La decisión apunta a evitar nuevos conflictos entre los padres durante los traslados.

El documento también señala que Icardi deberá garantizar la continuidad de todas las actividades de sus hijas, incluyendo terapias, consultas médicas, controles odontológicos y cualquier otro compromiso previamente programado.

Por otra parte, la Justicia dejó expresamente establecido que Francesca e Isabella podrán mantener contacto diario con su madre. Durante el período de convivencia, el futbolista deberá respetar y facilitar esa comunicación. Asimismo, las menores estarán autorizadas a permanecer junto a sus cinco mascotas.

Con las condiciones ya definidas y la resolución firmada, todo indica que el reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas se concretará en los próximos días. La difusión del fallo volvió a poner el foco sobre una de las disputas familiares más mediáticas de los últimos años.

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