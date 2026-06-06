Luck Ra presentó "El último baile", una celebración futbolera dedicada a Lionel Messi

Luck Ra atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria y decidió compartirlo con una canción muy especial. El cantante presentó "El último baile", un homenaje a Lionel Messi que une cuarteto, fútbol y sentimiento nacional en una propuesta cargada de energía y emoción.

Acompañado por Un Poco de Ruido, Juan Portella y Ramky, el artista cordobés estrenó una canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que nació como una declaración de admiración hacia el capitán de la Selección Argentina.

La expectativa por el lanzamiento comenzó varios días antes de su llegada. A través de sus redes sociales, Luck Ra publicó distintos adelantos que rápidamente despertaron la curiosidad de sus seguidores. Entre imágenes repletas de referencias futboleras y fragmentos de la melodía, el cantante fue revelando detalles de una producción que definió como una de las más importantes de su vida.

La presentación oficial del tema mantuvo el mismo espíritu que atraviesa toda la canción. Rodeado de banderas argentinas, trofeos y objetos vinculados al fútbol, Luck Ra apareció luciendo una campera inspirada en los colores nacionales y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral.

"Hicimos este tema para Messi", expresó el cantante al presentar una obra dedicada al jugador que marcó a toda una generación de argentinos.

La letra también refleja ese sentimiento de admiración colectiva con versos que buscan retratar el legado del capitán campeón del mundo:

"Si alguien habla de pasión, sólo aparece tu nombre. Tantos tatuajes que ahora el fútbol es tu sobrenombre. Y aunque a muchos les duela, bien por dentro todos saben que eso es lo que corresponde".

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la canción aparece como una invitación a revivir la pasión que despierta la Selección Argentina y el vínculo emocional que millones de personas construyeron con Messi a lo largo de los años.

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