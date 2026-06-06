Internaron de urgencia a Barbie Simons y tuvo que ser operada

Barbie Simons, famosa y querida conductora de Chicas Pocholeras de C5N, fue internada de urgencia en el Sanatorio de los Arcos, y fue operada este sábado 6 de junio. Simons se dirigió al sanatorio acompañada por su pareja, Jorge Reale, empresario mendocino y consultor especializado en comunicación política y estrategias de marketing.

Ayer, carolina Molinari reveló en LAM (América) que Barbie Simons sería intervenida quirúrgicamente debido a cálculos en el riñón.

"La famosa que está internada y que van a operar mañana es Barbie Simons. Se sentía re mal, estaba recontra dolorida. Ella pensó que era un dolor de entrenar, abdominal. No quería ir a la guardia", comenzó relatando Molinari.

Sin embargo, el novio logró convencerla para acudir a atenderse. "Le hicieron los estudios, y tiene cálculos en el riñón. No los puede despedir naturalmente, la tienen que intervenir", explicó. "Me dijo que no se sentía para nada bien y que está con muchos calmantes. Pero, lo que si, me transmitió mucha tranquilidad dentro del cuadro que tiene por el que la van a operar mañana ya que fue una urgencia", planteó.

La internación de Barbie Simons se dio de manera imprevista, ya que en un principio ella atribuyó el malestar a un dolor abdominal producto del entrenamiento. A pesar de sentirse "re mal" y "recontra dolorida", su resistencia a ir a la guardia fue finalmente vencida por la insistencia de su novio, quien logró convencerla para que se realice los estudios correspondientes.

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