La actriz de La Chilindrina contó que ya planeó su funeral y cuál es su última voluntad

María Antonieta de las Nieves todavía tiene muchos proyectos por delante, pero en los últimos meses se ocupó de organizar algo que impresionó a sus fanáticos: su funeral.

La actriz que interpretó a La Chilindrina en la popular serie El Chavo del 8 no quiere que sus hijos sumen estrés al dolor que les generará su partida, y por eso ya reservó sala velatoria y les contó cómo quieren que se lleve adelante el evento.

A mediados de mayo, en diálogo con la prensa, expuso que ya les planteó a sus familiares su última voluntad, aunque ellos le anticiparon que no se la cumplirán.

“Lo que no me gusta (de las redes) es que a cada rato me matan. ¿Pero saben qué? es bonito mi entierro. Una caja bonita y la gente llora y llora. Quiero que me entierren con la ropa de La Chilindrina, pero mis hijos no quieren", se le escuchó decir ante las cámaras de Hoy Día (Telemundo).

También confirmó que eligió la postal que quiere que enmarquen en su último adiós: “En la foto que quiero que esté en la iglesia estamos La Chilindrina y yo, porque el día que yo me vaya ella también va a morir”.

El velorio de La Chilindrina

A mediados de 2024, María Antonieta de las Nieves había dado indicios de la reserva que hizo en una casa velatoria para cuando llegara el final.

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, les contó a varios periodistas.

Otro de sus deseos es que le hagan una figura de cera, como pasó con Chespirito: “Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está El Chavo imagínense cómo sería tener a La Chilindrina”.

María Antonieta quiere despedirse de este mundo en 2044, aunque todos los años inventan su muerte en las redes.

Los últimos problemas de salud de La Chilindrina

En octubre, durante una entrevista con Mabel Obregón, la actriz reconoció que desde que nació La Chilindrina no paró ni un segundo, lo que le desencadenó varios problemas de salud.

María comentó que uno de sus útimos inconvenientes fue una fibromialgia, una enfermedad crónica que le provocó dolor muscular, fatiga y trastornos del sueño.

“Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Me las recetó el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice que tomes esto, el otro otra cosa, y eso fue lo que me perjudicó la salud”, relató.

Antonieta también reveló que se vendaba el busto para verse como nena en El Chavo. “Las primeras veces que usé la faja yo dije, ‘a ver hasta donde aguanto’, y aguanté 50 años”, sostuvo. Sin embargo, con el tiempo le detectaron tumores y eso le impidió amamantar a su bebé.

“Me inflé toda. Me puse realmente grave, me vino una infección generalizada y casi pierdo un seno”, concluyó.

TN