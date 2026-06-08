"Cuando algo es de plástico, se nota": la revelación de Lali Espósito

El segundo concierto de Lali Espósito en el Estadio River no solo será recordado por el imponente despliegue escénico bajo la lluvia, sino también por la enorme carga emocional y política de sus palabras, algo que viene manifestando la estrella pop tras los constantes ataques libertarios.

Cerca del final del show, antes de entonar la última canción de la noche, la artista se tomó unos minutos para hablarle con el corazón abierto a la multitud y rompió el silencio sobre el hostigamiento mediático y digital que sufrió por parte de la gestión de Javier Milei, para revelar qué consejo decidió. desoir.

Con la voz firme y visiblemente conmovida por el Monumental repleto, Lali agradeció el apoyo incondicional de sus fanáticos y dejó una fuerte reflexión sobre lo que el oficialismo denomina "batalla cultural".

El descargo de Lali Espósito en su segundo River y la confesión sobre presiones de su entorno

La cantante comenzó su descargo ponderando el valor del amor genuino de su público por sobre las campañas de desprestigio en las redes sociales, asegurando que la autenticidad no se puede fabricar.

"La verdad se sabe, la verdad se ve, la verdad se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota. Así que les quiero agradecer por quererme como soy, por bancarme como soy. Y no saben qué satisfacción es ver este River repleto", arrancó Lali, desatando una ovación ensordecedora.

Por primera vez, la estrella pop reveló que durante los momentos de mayor tensión y exposición recibió sugerencias de su propio círculo para que optara por el silencio y evitara confrontar con el Poder Ejecutivo. "Después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía... Que con tal de, no sé, de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que llaman batalla cultural", confesó, exponiendo el trasfondo de los meses en los que estuvo en el ojo de la tormenta.



Lejos de mostrarse amedrentada, Lali celebró la masiva respuesta del público en la compra de entradas para sus dos estadios River como la prueba definitiva de que los ataques políticos no lograron mellar su carrera ni el cariño de la sociedad:

"Pero se equivocaron, porque miren: la gente no es boluda, la gente sabe. Así que gracias por haberme bancado, por haberme querido en ese momento, antes —que es mucho más importante— y ahora, que es muchísimo más importante. Gracias de corazón, los quiero mucho", concluyó con los ojos vidriosos.

Tras el contundente descargo, y fiel a su frescura habitual, la artista apeló al humor para descomprimir la alta tensión del ambiente: "Antes de la última canción... es la última canción, ¿les dije? ¡Ah re que saben!", lanzó entre risas, dando paso al broche de oro de una noche que quedará marcada como un hito de resistencia artística y consagración popular.

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