Preocupación por Tamara Paganini: debió salir de Gran Hermano y ser atendida por médicos



Las alarmas se encendieron durante las últimas horas en Gran Hermano Generación Dorada cuando Tamara Paganini dejó de aparecer junto al resto de los participantes. La ausencia de la jugadora no pasó desapercibida para los seguidores del reality, que rápidamente comenzaron a preguntarse qué había ocurrido.

La preocupación aumentó todavía más cuando comenzó a circular un video en redes sociales en el que Brian Sarmiento hacía referencia a la situación y aseguraba que su compañera "se fue". La frase fue suficiente para que se multiplicaran las teorías entre los fanáticos del programa, quienes intentaban encontrar una explicación para la inesperada salida.

Algunos usuarios incluso relacionaron su ausencia con cuestiones ajenas al juego. "¿Le habrán contado lo del Indio? Ella era fanática", escribió una internauta, haciendo referencia a los rumores que circularon en redes.



Qué pasó con Tamara Paganini en Gran Hermano

Con el correr de las horas comenzaron a aparecer más detalles sobre lo sucedido dentro de la casa y finalmente trascendió que la salida estuvo relacionada con un problema de salud.

En uno de los videos que se viralizaron durante la mañana de este lunes, fue Cinzia Francischiello quien aportó información sobre el estado de la participante. "Fue al hospital porque le estaba sangrando el oído", comentó.

Según trascendió, al detectar la situación, la producción decidió intervenir de inmediato y priorizar el bienestar de la concursante. Por ese motivo, Tamara fue trasladada a un centro médico para ser examinada por especialistas y recibir la atención correspondiente.

La información llevó tranquilidad entre los seguidores del reality, ya que descartó las versiones que hablaban de una posible salida definitiva de la competencia. Por el momento, todo indica que la decisión respondió exclusivamente a cuestiones médicas y a la necesidad de realizar controles para determinar el origen del problema.

Mientras tanto, dentro de la casa la preocupación por su estado continúa y los participantes aguardan novedades sobre su evolución, a la espera de saber cuándo podrá reincorporarse a la convivencia.

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