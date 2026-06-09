Mauro Icardi publicó una foto de la China Suárez desnuda



Mauro Icardi volvió a acaparar la atención en las redes sociales al compartir nuevas imágenes de su estadía en Maldivas junto a la China Suárez. A través de una publicación que reunió algunos de los momentos más destacados del viaje, el delantero del Galatasaray mostró tanto los impactantes escenarios naturales del archipiélago como la intimidad de sus días junto a la actriz.

La pareja se encuentra alojada en un exclusivo resort de lujo y desde allí compartió distintas postales que reflejan la tranquilidad del destino y el gran momento sentimental que atraviesan. Entre playas de arena blanca, aguas cristalinas y atardeceres de ensueño, ambos se mostraron relajados y disfrutando de unas vacaciones lejos de la rutina.

Junto al álbum de imágenes, Icardi eligió acompañar la publicación con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores. "El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos".



Las fotos que revolucionaron las redes

Entre las fotografías que más repercusión generaron se destacó una imagen artística de la actriz en el resort donde se hospedan. El futbolista decidió preservar la privacidad de la escena utilizando recuadros blancos sobre algunas partes del cuerpo de Eugenia, aunque la postal no tardó en multiplicarse en redes sociales.

Otras imágenes mostraron a la ex Casi Ángeles disfrutando de las playas paradisíacas de Maldivas. En una de ellas aparece arrodillada sobre aguas turquesas de increíble transparencia, rodeada por la típica vegetación tropical de las islas y bajo un cielo completamente despejado.

En otra postal, la actriz se dejó ver caminando por la orilla con una bebida en la mano mientras contemplaba el paisaje. La tranquilidad del mar, la playa prácticamente desierta y las palmeras que enmarcaban la escena terminaron de completar una de las imágenes más comentadas del álbum.

Con esta nueva publicación, Icardi volvió a dejar en claro el gran momento que atraviesa junto a la China Suárez y reafirmó públicamente una relación que continúa dando que hablar tanto dentro como fuera de las redes sociales.

minutouno.com