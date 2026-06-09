Cinzia explotó en Gran Hermano tras un comentario sobre su amistad con Solange Abraham

La tranquilidad en la casa de Gran Hermano duró poco. En medio de una dinámica grupal, Campanita tuvo que asignar características a sus compañeros y sorprendió al señalar que Cinzia mantenía una relación "tóxica" con Solange Abraham, haciendo referencia a los constantes celos y a la intensa cercanía que ambas muestran desde el inicio de la competencia.

Aunque el comentario fue realizado en tono de juego y sin aparentes intenciones de generar conflicto, la situación impactó de lleno en la participante venezolana, que ya venía atravesando un momento sensible. Minutos antes había permanecido sola en el baño, visiblemente afectada tras una fuerte discusión que habían protagonizado Brian y Luana.

Cuando regresó junto al resto de los jugadores, Cinzia no pudo contener la emoción y rompió en llanto frente a todos sus compañeros. "Nos amamos y es una amistad real", respondió inmediatamente Sol Abraham, intentando defender el vínculo que construyeron dentro de la casa.



El descargo que paralizó la casa

Mientras Tamara Paganini, Brian, Nigro, Pincoya y Steffy intentaban contenerla, Cinzia buscó explicar qué le estaba ocurriendo. "No estoy bien, perdón". Entre lágrimas, aclaró que no atravesaba ningún problema de salud y profundizó sobre los cuestionamientos que recibe por su cercanía con Sol.

"Me da risa que me llames por eso. La verdad que no estoy bien. Sol es mi amiga, la adoro. Nosotras tenemos un juego y una alianza desde el primer día. Uno no escoge las afinidades y a quien quiere", comentó.

Lejos de calmarse, la participante continuó con un discurso cargado de emoción que conmovió a gran parte de la casa. "Les voy a dar el gusto, no me importa, búrlense de mí todo lo que quieran, pero yo les voy a decir algo: para mí la amistad es ponerle la corona a la otra, aplaudir a tu amiga cuando hace las cosas bien y, a veces, preferir que le vaya bien al otro".

Y agregó: "Me siento a gusto cuando veo a mujeres brillar. Me pasó con Sol, con Danelik, con Luana y Campanita".

Con el correr de los minutos, el descargo fue subiendo de tono y la participante apuntó directamente contra quienes suelen cuestionar su actitud dentro del reality. "No vine a Gran Hermano a que me digan 'perrito faldero', así que metan sus palabras por donde más le quepa porque me tienen podrida".

Aunque intentó retractarse casi de inmediato, reconoció el dolor que le provocan esos comentarios. "¿Saben qué? Si lo quieren seguir diciendo, díganlo hasta el cansancio porque no me interesa, ya me hirieron, después de tres meses, me hirieron. Me cansé de tener la careta de que no me afecta porque sí".

Finalmente, cerró con una frase que despertó aplausos dentro de la casa y que fue celebrada especialmente por Sol Abraham, quien se acercó a abrazarla.

"Si no pueden entender mi amistad es porque tienen el alma oscura. Así que váyanse a la m... y díganlo todas las veces que quieran. No me voy a ir de acá, no les voy a dar el gusto. Yo soy reina, mi amiga también y la única protagonista de mi vida soy yo".

Tras el fuerte descargo, Andrea del Boca admitió que había sido una de las personas que utilizó ese calificativo para describir el vínculo entre ambas y aseguró que sigue sosteniendo su postura. Sin embargo, Yipio no tardó en intervenir para abrir un nuevo debate dentro de la casa. "¿No es un juego psicológico esto?" La pregunta dejó el tema abierto y sumó un nuevo foco de conflicto en una convivencia que parece estar cada vez más cerca del límite.

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