Murió Santiago Ríos, recordado actor de “Los Simuladores”, “Cha Cha Cha” y “Los Roldán”

Este miércoles, la Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció la muerte de Santiago Ríos, recordado actor de Cha Cha Cha, Los Roldán y Los Simuladores.

El artista nació el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos, y tuvo una extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

Afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995, Ríos se formó con maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Además de su labor artística, dedicó buena parte de su vida a la docencia teatral, transmitiendo su experiencia a nuevas camadas de intérpretes.

En la pantalla chica y en plataformas, Santiago Ríos integró elencos de producciones emblemáticas como Tumberos, Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Los Roldán, La Niñera, Los simuladores, Panadería Los Felipe, El show de Videomatch, Los machos, Amor en custodia, Un cortado… historias de café, Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Casados con hijos, Palermo Hollywood, Amo de casa, Casi ángeles, Amor mío, Patito Feo, Cha Cha Cha, Lalola, Los exitosos Pells, Los exitosos Pérez, Ciega a citas, Peter Punk, Sr. y Sra. Camas, Graduados, Sandro de América, Quiero vivir a tu lado, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre otras.

En cine, participó en películas como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado.

La carrera teatral de Santiago Ríos fue igual de prolífica. Actuó en las principales salas del circuito oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de referentes como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari.

Entre las obras que integró se destacan Los Locos Addams, No hay que llorar, Sinvergüenzas, Rey Lear, Stefano, Manzana podrida, Marat-Sade, Diario de un loco, La farsa de los ausentes, Gente educada, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta, entre muchas otras.

Además de su trabajo sobre los escenarios y en la pantalla, Santiago Ríos se destacó por su tarea como docente teatral, formando a nuevas generaciones de actores y actrices. Su legado queda en la memoria de colegas, alumnos y espectadores que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

TN