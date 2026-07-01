Morena Rial recibió una condena de tres años de prisión y solicitó la libertad condicional

Morena Rial recibió una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos en viviendas de Villa Adelina (San Isidro) y Castelar (Morón). La decisión fue tomada por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, luego de homologar un acuerdo de juicio abreviado firmado entre la defensa y el fiscal general adjunto Patricio Ferrari.

En diálogo con TN, Martín Leiro, abogado de la hija de Jorge Rial, confirmó que ya solicitaron la libertad condicional de su clienta. Antes de resolver sobre ese pedido, la jueza ordenó un peritaje psicológico y pidió la opinión del fiscal Ferrari sobre la solicitud.

Mientras tanto, la joven permanece bajo arresto domiciliario, monitoreada con tobillera electrónica y con prohibición de acceso a redes sociales.

“Morena está ansiosa esperando que resuelvan esto. Entraría en el beneficio de la excarcelación con libertad condicional porque ella ya cumplió con los ocho meses, un poco más, previstos por la ley cuando es condenada a tres años en efectivo cumplimiento”, aseguró Alejandro Cipolla a este medio.

Además, el abogado y amigo de la influencer, sumó: “Por lo que vengo hablando con ella, lo único que quiere es que se termine todo para poder reencontrarse con su hijo, que está en Córdoba. Así que tenemos que iniciar las acciones legales pertinentes para la revinculación”.

Cómo fue el robo en Villa Adelina

El hecho principal que llevó a la condena ocurrió el 18 de enero de 2025, cerca de las 22, en una casa ubicada en José María Moreno al 2700, Villa Adelina. Según la investigación, la vivienda estaba vacía porque sus dueños estaban de vacaciones en Pinamar.

De acuerdo al expediente, Rial —al volante de un Peugeot 207 blanco— llegó junto a Luna González, Alan Fernández, Lautaro Ledesma y un quinto integrante aún no identificado. Mientras Rial, González y Fernández esperaban en el auto, Ledesma y el otro cómplice cortaron la luz de la casa, saltaron la reja de dos metros y forzaron una ventana para ingresar. Una vez adentro, revolvieron los ambientes y se llevaron al menos una notebook.

La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad. Después del robo, el auto conducido por Rial fue filmado en una estación de servicio cercana, donde una policía reconoció a la joven y la identificó como “More”.

Otros hechos y la declaración de Morena Rial

A la banda también se le adjudicó un robo en Castelar, donde escaparon con un botín de 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares Apple y diez perfumes árabes, entre otros objetos de valor.

En su declaración indagatoria, Rial negó haber participado en el hecho de Castelar, pero admitió haber estado en Villa Adelina. Sostuvo que los jóvenes que entraron a la casa le dijeron que no habían encontrado nada. Además, relató que al día siguiente le ofrecieron manejar para otro robo en Martínez, pero se negó a participar.

TN