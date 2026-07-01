Nuevo avance en la investigación por la muerte de Silvina Luna

El avance de la causa que investiga la muerte de Silvina Luna sigue su curso judicial y este martes 30 de junio se conoció que en agosto se realizará una nueva Junta Médica destinada a analizar la posible responsabilidad penal de Aníbal Lotocki.

¿Qué se sabe de la nueva Junta Médica en el caso de Silvina Luna?



La información fue difundida por el periodista Pampa Mónaco, quien compartió el documento oficial del expediente y publicó: “Investigación por la muerte de Silvina Luna: el juzgado interviniente dispuso que el próximo 4 de agosto se lleve adelante la Junta Médica en Morgue Judicial”.

De acuerdo con lo que figura en la causa, el encuentro tendrá lugar en la Morgue Judicial, situada en Viamonte 2101, donde un grupo de especialistas volverá a analizar las circunstancias vinculadas al fallecimiento de la modelo.

Vale recordar que en septiembre de 2025 ya se había realizado una Junta Médica previa con la intervención de ocho expertos, quienes concluyeron que la muerte de la actriz estuvo directamente relacionada con las cirugías estéticas practicadas por Aníbal Lotocki.





¿Cómo será la nueva película documental "Perfecta: la voz de Silvina Luna"?



En simultáneo, Netflix presentó el tráiler de “Perfecta: la voz de Silvina Luna”, un documental que aborda desde una mirada íntima su lucha médica, judicial y social frente a los mandatos estéticos y la violencia vinculada a la imagen.

La producción está a cargo de Pampa Films, con Studio23 como compañía asociada, y su estreno en la plataforma está previsto para 2027.

“Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Ella quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas", relató su hermano, Ezequiel Luna.

SINOPSIS:

"Perfecta: la voz de Silvina Luna" reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de Silvina Luna, modelo y actriz que conquistó a la Argentina. Lo que suponía ser una simple cirugía estética, termina causándole un daño irreversible. Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.

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