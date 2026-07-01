La emoción de Yanina Zilli en Gran Hermano: su hijo entró en un "congelados"

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a vivir una escena cargada de emoción con una nueva edición de “Congelados”, el segmento que permite el ingreso de familiares y seres queridos para sorprender a los participantes.

Esta vez, la protagonista fue Yanina Zilli, quien quedó completamente paralizada al ver ingresar a Santino, su hijo, por la puerta giratoria de la casa. Sin poder moverse ni responder por las reglas del desafío, la exvedette recibió una visita que estuvo cargada de abrazos, besos y palabras que la contuvieron.

El mensaje que emocionó a Yanina



Durante su ingreso, Santino aprovechó cada segundo para transmitirle calma y orgullo a su mamá. “Estamos orgullosos de vos y felices de lo que estás haciendo. Largá todo lo que tengas que largar y no digas nada. Esto pasa como para todos, son momentos así que hacé lo que sientas y disfrutá de esto, que es una etapa”, le dijo.

Además, buscó llevarle tranquilidad al contarle que sus seres queridos se encuentran bien y también destacó el acompañamiento que recibió Yanina dentro del reality. “Toda la familia está bien”, le aseguró, antes de agradecerle a los compañeros de su mamá por “cuidarla”.





El momento también tuvo lugar para el humor. Santino sorprendió con una divertida referencia al vínculo que Yanina construyó dentro de la casa con Franco Zunino. “Después de separarse unos meses adoptó a otro hijo”, lanzó entre risas, generando un momento distendido en medio de tanta emoción.

Antes de retirarse, el joven volvió a conmoverla con un mensaje final lleno de cariño. “Díganle a mi mamá que está linda. Mucha fuerza para todos, más para vos, má. Te amo con mi vida y seguí jugando, sos la mejor mujer del mundo”, expresó.

Una vez finalizado el desafío y cuando la voz de Gran Hermano anunció que podía volver a moverse, Yanina no pudo contener las lágrimas. Entre gritos de felicidad y mucha emoción, comenzó a agradecer por el inesperado encuentro y repitió una frase que resumió lo que estaba sintiendo: “¡Estoy feliz!”.

La participante también destacó el gesto de la producción y agradeció la posibilidad de haber podido reencontrarse con su hijo, aunque haya sido solamente durante unos minutos dentro de la casa más famosa del país.

minutouno.com