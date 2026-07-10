La tristeza de María Becerra tras la muerte de la fan a la que ayudó en su tratamiento

Una triste noticia sacudió a María Becerra en los últimos días: a sus 28 años, murió Sol Varacalli, la fan a la que ella había ayudado en su tratamiento contra el cáncer, más precisamente, un melanoma ocular que hizo metástasis en el hígado. Por ello, la artista no dudó en despedirla en sus redes sociales.

Cabe señalar que la joven se había vuelto conocida en toda la Argentina por la enorme movilización solidaria que se generó para costear su tratamiento.

Sol y su familia necesitaban recaudar 55 millones de pesos para una radioembolización con medicamentos importados. Al conocer la situación, María -de quien Sol era fanática- decidió cubrir el costo total del procedimiento. Además, la artista la visitó de sorpresa en su casa de Ramos Mejía, donde compartieron un emotivo momento.

El mensaje de María Becerra en redes sociales para despedir a Sol Varacalli



Al enterarse que Sol había fallecido, la artista la despidió con un sentido mensaje en Instagram: "Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste los brazos", comenzó escribiendo.

En el mismo posteo donde colocó varias fotos con ella del día que la visitó en la internación y en su casa, cerró: "Vivirás por siempre en mi corazón Solcito, que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar... Te amo y te voy extrañar mucho".

Así fue el encuentro entre María Becerra y Sol Varacalli



Sin previo aviso, la cantante cayó en la casa de Sol. Sin cámaras armadas ni anuncio previo. Cara a cara. “Vino a conocerme de sorpresa y todavía no caigo”, relató en su momento la fan, que pasó de ver a su ídola en una pantalla a tenerla sentada al lado.

En aquel encuentro hubo de todo: emoción, charla y música. Cantaron juntas, compartieron un momento íntimo que después explotó en redes y dejó una imagen poco habitual: la de una figura masiva corriéndose del show para conectar desde otro lugar.

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