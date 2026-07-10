El Trece tomó una tajante decisión sobre Mirtha Legrand

La gran expectativa por los cuartos de final del Mundial 2026 obligó a las autoridades de El Trece a reprogramar sus históricos ciclos. Para no perder audiencia frente al esperado choque futbolístico, el canal definió que la conductora Mirtha Legrand adelante su habitual cena televisiva de los sábados.

A qué hora estará Mirtha Legrand y quiénes son los invitados

De esta manera, la famosa "mesaza" se emitirá este sábado 11 de julio a las 20:00 horas, evitando así el cruce directo con el encuentro decisivo que jugará el equipo comandado por Lionel Scaloni en Norteamérica.

Para esta edición tan particular de "La Noche de Mirtha", la producción confirmó la presencia de grandes figuras del mundo del espectáculo y la salud. Los comensales que acompañarán a la gran diva argentina serán los actores Juan Gil Navarro, Marta González y Gabriela Sari, junto al reconocido profesional de la salud, el Dr. Mario Maurice.





La mesa de Juana Viale en la pantalla de El Trece



Por su parte, el programa "Almorzando con Juana" mantendrá su dinámica habitual en el mediodía de la televisión abierta y no sufrirá modificaciones horarias. El ciclo conducido por la nieta de la diva irá al aire el domingo 12 de julio a las 13:45 horas.

En esta oportunidad, los invitados confirmados para compartir la tradicional comida dominical serán el actor Gabriel Corrado, el actor y humorista Diego Reinhold, la conductora Yuyito González, la reconocida animadora infantil Muni Seligmann y el joven Benicio Gravier

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