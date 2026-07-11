Pablo Echarri criticó con dureza a Alejandro Fantino

El fuerte cruce entre Alejandro Fantino y Pablo Echarri volvió a poner sobre la mesa el debate por la crisis que atraviesa la ficción argentina. Todo comenzó luego de que Tomás Fonzi manifestara su preocupación por la falta de producciones nacionales y la escasez de trabajo para los actores.

Al referirse a esas declaraciones, Fantino sostuvo que, frente a ese panorama, quienes no consiguen oportunidades en la actuación pueden reconvertirse laboralmente. Entre las alternativas que mencionó, habló de manejar un Uber, cortar el pasto, hacer un curso de electricidad o reparar electrodomésticos.

"Agarrá un auto y salí a manejar un Uber", lanzó el conductor, antes de rematar: "Actuá de chofer de Uber, Tomás". Las declaraciones no pasaron inadvertidas y encontraron una rápida respuesta de Pablo Echarri, quien utilizó su cuenta de X para expresar su rechazo a ese planteo y respaldar a su colega.

"La miserabilidad de militar la pobreza de la gente", escribió el actor al comienzo de su publicación. Luego cuestionó el mensaje que, a su entender, naturaliza que los trabajadores deban abandonar su profesión para subsistir. "Una Argentina sin clase media, sin cultura, sin educación ni salud. Si con tu oficio no te alcanza, salí a manejar un Uber. Antes te mandaban a manejar un taxi", expresó Echarri.

En otro tramo de su descargo, también apuntó directamente contra Fantino por el lugar desde el que emitió esas declaraciones. "Todo esto mientras cada día te forrás más y más. Qué fácil la hacés. Vocero de este modelo de destrucción", escribió.

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