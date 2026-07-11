Juana Viale y Yago Lange terminaron su relación por una supuesta tercera en discordia

Juana Viale y Yago Lange habrían decidido terminar su relación después de casi cuatro años juntos y, mientras ninguno de los dos confirmó oficialmente la noticia, comenzaron a circular versiones sobre las razones que habrían llevado al final de la pareja.

En un primer momento, se habló de un desgaste provocado por los compromisos laborales, los viajes y las diferencias en sus rutinas. Sin embargo, en las últimas horas tomó fuerza otra hipótesis: la presencia de una tercera persona que habría influido en la separación. De acuerdo con los trascendidos difundidos por distintos medios, personas cercanas al entorno de la pareja habrían señalado que la ruptura no habría sido producto únicamente de la distancia, sino de una situación sentimental que habría generado un quiebre definitivo.

La relación entre la nieta de Mirtha Legrand y el hijo del reconocido regatista Santiago Lange siempre estuvo marcada por la discreción. A pesar de la exposición pública de Viale, ambos eligieron mantener su vínculo lejos de las cámaras y compartir solamente algunos momentos de su vida privada.

Durante estos años, la pareja construyó una conexión vinculada a la naturaleza, la navegación y la conciencia ambiental, intereses que ambos compartían y que formaron parte del perfil que mostraron públicamente.

Ahora, la versión de una posible infidelidad abrió un nuevo escenario alrededor del final del romance. Según trascendió, la situación habría afectado especialmente a la conductora, quien habría preferido mantenerse en silencio y no hacer declaraciones sobre su presente personal. Hasta el momento, ni Juana Viale ni Yago Lange confirmaron la separación ni se refirieron a los rumores sobre los motivos que habrían desencadenado la ruptura.

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