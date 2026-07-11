Alejandra Maglietti recordó sus experiencias amorosas: "Me metieron bastante los cuernos"

Alejandra Maglietti volvió a abrir una ventana a su vida privada durante su participación en Storytime, el ciclo de streaming de Bondi que comparte con Nazarena Vélez y Barbie Vélez. En medio de una charla con Matías Alé como invitado, la modelo terminó hablando de sus relaciones sentimentales y reveló cómo atravesó algunas de las experiencias más difíciles de su pasado amoroso.

Todo comenzó cuando Nazarena Vélez le preguntó si alguna vez había necesitado hacer terapia por culpa de un hombre infiel. Lejos de esquivar el tema, Maglietti respondió con total sinceridad y explicó que la terapia forma parte de su vida desde hace muchos años, aunque reconoció que las traiciones marcaron varias de sus relaciones.

“Fui a terapia siempre, yo por todo igual”, aclaró antes de lanzar una frase que sorprendió a todos en el estudio: “Me metieron bastante los cuernos. Bastante, bastante”.

A partir de allí, la panelista recordó distintas situaciones que vivió con sus exparejas y contó que, en algunos casos, descubrió las infidelidades gracias a personas cercanas, mientras que en otras oportunidades decidió comprobar por sí misma lo que sospechaba.

“En algún momento he hecho una guardia porque dudaba”, relató. Según explicó, no tuvo que esperar demasiado para confirmar sus sospechas: “A los dos minutos” ya sabía lo que estaba pasando.

Lejos de intentar recomponer la relación, aseguró que siempre tomó la misma decisión una vez que comprobó una infidelidad. “Chau. Por más que me doliera o que sufriera lo que fuera”, expresó. Cuando Nazarena Vélez quiso saber si había enfrentado a la persona involucrada, Maglietti respondió sin dudar: “Claro, obvio. Sí, sí, sí, o sea, horrible”.

La modelo dejó en claro que nunca contempló dar una segunda oportunidad en ese tipo de situaciones. Aunque reconoció que cada ruptura fue dolorosa, sostuvo que jamás dudó sobre cuál era el camino a seguir después de descubrir una traición.

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