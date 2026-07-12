Cuál fue el peculiar mensaje de Mirtha en la previa al partido de Argentina frente a Suiza

A pocas horas del duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Mirtha Legrand se sumó al fervor futbolero y publicó en sus redes sociales un mensaje de aliento a la Scaloneta. Fiel a su estilo, la conductora eligió su clásica frase “prohibida” para acompañar una foto en la que lució un look inspirado en la bandera nacional.

En la imagen, la presentadora aparece sentada a la mesa, vestida con una blusa celeste con volados y pedrería, el pelo prolijamente peinado y grandes aros claros. Sobre la foto, escribió: “¡Vamos Argentina! Caraj…, mier…”, junto a una ilustración de una figura femenina rubia con camiseta celeste y blanca y dos banderas argentinas.

Además, la diva de los almuerzos aprovechó para anunciar el cambio de horario de La noche de Mirtha Legrand (eltrece). Este sábado empezó a las 20 horas, ya que a las 22 empieza el partido de la Scaloneta.

Esta noche, la conductora tuvo como invitados al doctor Mario Fitz Maurice, al actor Juan Gil Navarro, a la actriz Gabriela Sari y a la actriz Marta González.

Tras el triunfo de la Selección, Mirtha Legrand contó que llamó a la mamá de Messi y habló de los memes: “Me divierten”

Mirtha Legrand celebró con emoción el triunfo de la Selección argentina contra Egipto el pasado martes y reveló que, apenas terminó el partido, se comunicó con Celia, la mamá de Lionel Messi, para felicitarla. En una entrevista con TN, la conductora también se refirió a los memes que la tuvieron como protagonista durante el campeonato y aseguró que los disfruta: “Me hacen gracia, me divierten”.

“Lloré de emoción”, aseguró la diva al recordar el desenlace del encuentro. “Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción”, contó.

La conductora aseguró que vivió el partido con mucha intensidad y reconoció que sufrió especialmente durante el penal ejecutado por Messi. “Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió. Al final lloré de emoción. Me doy cuenta de que él es un genio, nació para eso”, expresó.

Además de destacar el talento del capitán argentino, Legrand elogió el desempeño de todo el equipo. “Uno elogia mucho a Messi porque es el factor de todo, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los diez minutos finales fueron fabulosos. Son espectaculares”, afirmó.

TN