El artista Pitbull rompió un récord Guinnes al reunir más de 22 mil calvos

Hay artistas cuyos fanáticos cantan todas las canciones a todo pulmón en sus conciertos. Otros coleccionan discos o viajan por el mundo para verlos en vivo. Los de Pitbull, en cambio, decidieron rendirle homenaje de una manera bastante más particular: rapándose... o al menos fingiendo hacerlo.

Más de 22 mil personas llegaron al festival BST Hyde Park de Londres usando calvas postizas, lentes negros y camisa con corbata, el uniforme inconfundible de "Mr. Worldwide". La imagen parecía salida de una película de clones, pero tenía un objetivo muy concreto: romper un récord Guinness.

El intento fue exitoso. Un total de 22.141 asistentes permanecieron durante un minuto con sus calvas falsas correctamente colocadas y consiguieron establecer la mayor reunión de personas usando ese accesorio en un mismo lugar. La organización de Guinness World Records validó la marca después de un operativo que incluyó cientos de voluntarios y el uso de drones para contabilizar a los participantes.

Cuando le entregaron el certificado sobre el escenario, Pitbull celebró el logro junto a su público. "Estamos oficialmente en el libro de récord Guiness, ¡dale!", dijo el músico, haciendo alusión a una de sus frases más características, recibiendo una ovación por parte del público inglés, que ya adoptó al puertorriqueño como propio.

El chiste que terminó en un récord mundial

Lo curioso de todo esto es que la iniciativa no surgió como una movida de marketing del cantante ni de la producción del festival. Todo comenzó semanas antes, cuando un creador de contenido digital británico publicó un video en TikTok invitando a quienes fueran al recital a disfrazarse como Pitbull y tratar de romper un récord Guinness.

La propuesta explotó en redes sociales. Miles de usuarios prometieron sumarse y el desafío dejó de ser un simple meme para transformarse en un evento organizado. Los responsables del festival se comunicaron con Guinness World Records para oficializar el intento y coordinar el conteo durante el recital.

Lo que muchos no saben es que, en realidad, el fenómeno de las peladas no apareció de un día para otro. Desde hace varios años es habitual que los seguidores del cantante asistan a sus shows vestidos igual que él. La combinación de cabeza calva, lentes oscuros y traje se volvió tan reconocible que terminó siendo una especie de código compartido entre los fanáticos.

La convocatoria en Hyde Park llevó esa costumbre al extremo. Desde temprano, el parque se llenó de "Pitbulls" improvisados que aprovecharon cada rincón para sacarse fotos y grabar videos antes del recital. Las imágenes inundaron las redes sociales y convirtieron al concierto en uno de los temas más comentados del fin de semana.

El resultado fue mucho más que una curiosidad estadística. Pitbull sumó su primer récord Guinness oficial gracias a una idea que nació en internet y que sus propios seguidores hicieron realidad. Una demostración de que, en tiempos de redes sociales, hasta un chiste puede terminar escribiendo una página en el libro de los récords.

Clarín