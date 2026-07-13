La Tana de Gran Hermano reveló la tensa situación que vivió en los festejos por el triunfo

Lo que comenzó como una noche de alegría por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 terminó de la peor manera para La Tana Fenocchio. La exjugadora de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de una agresión mientras participaba de los festejos en Ramos Mejía.

Visiblemente afectada, compartió un video en el que mostró las heridas que sufrió y aseguró que el ataque fue completamente intencional.

"Me acaban de tirar una cañita voladora. Fue adrede, fue adrede", expresó al comienzo de la grabación. Luego exhibió las consecuencias del episodio y agregó: "Miren esta cañita voladora. Me lastimaron todo el dedo y todo el pelo, me lo quemaron".

La influencer también explicó dónde ocurrió el hecho y pidió ayuda a quienes se encontraban en el lugar para poder reconstruir lo sucedido.

Pidió videos para identificar a los responsables



"Fue en Ramos Mejía. Quiero videos porque había gente grabándome y habrán grabado justo cuando los pendejos me tiraron la cañita voladora en el pelo", sostuvo, con la esperanza de conseguir imágenes que permitan identificar a los autores de la agresión.

Además, dejó en claro que está decidida a avanzar por la vía judicial si logra obtener pruebas. "Los encuentro y los voy a denunciar, sin duda", afirmó.

En otro tramo del descargo, volvió a mostrar cómo quedaron su cabello y su mano tras el impacto y cuestionó con dureza a quienes protagonizaron el episodio. "Si alguien tiene información, miren cómo me quemaron todo el pelo, el dedo lo tengo todo hecho mierda. ¿Cómo pueden ser tan basura?", lanzó.

Antes de finalizar el video, reveló un detalle que, según explicó, volvió aún más grave la situación. "La cañita voladora entró en la limusina de mi amigo. Me lo tiraron a propósito. Fueron unos pendejos. ¿Cómo pueden ser tan soretes, boluda?", concluyó, todavía conmocionada por el violento episodio.

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