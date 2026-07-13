El apoyo de Santiago del Moro a la Selección Argentina tras los dichos en Gran Hermano

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo fue celebrada en las calles y en las redes sociales, sino que también tuvo un fuerte impacto dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Durante la habitual cena de nominados, Santiago del Moro aprovechó el momento para hacer un llamado de atención a los participantes, luego de la polémica que se había instalado por las declaraciones de Manuel acerca de Lionel Messi.

Con todos los jugadores reunidos alrededor de la mesa, el conductor abrió la conversación con entusiasmo y celebró el nuevo paso de la Albiceleste en la Copa del Mundo. "Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales", expresó, generando una inmediata reacción entre los concursantes.

El clima de alegría rápidamente dio paso a los comentarios sobre el desarrollo del encuentro. Algunos participantes coincidieron en que el partido frente a Suiza fue muy sufrido y destacaron la tensión con la que vivieron cada minuto. "Qué manera de sufrir", comentó una de las jugadoras, reflejando el sentimiento de millones de argentinos durante los cuartos de final.





Del Moro compartió esa sensación, aunque utilizó la conversación para enviar un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la controversia generada días atrás por Manuel. "Qué manera de sufrir, por favor", respondió el conductor antes de agregar una reflexión dirigida a todos los participantes: "Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores, se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal".

Las palabras del conductor fueron recibidas con atención por los integrantes de la casa. Emanuel fue uno de los primeros en reaccionar y respondió brevemente: "Sí, la verdad", dando por terminado el intercambio.

Qué había dicho Manuel Ibero sobre Messi y la Selección Argentina en Gran Hermano



El comentario de Del Moro llegó después de varios días de fuerte repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron las opiniones de Manuel sobre Lionel Messi. Durante una charla futbolera dentro del reality, el participante había comparado el rendimiento actual del capitán argentino con el que mostró durante el Mundial de Qatar 2022.

En esa conversación sostuvo: “En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes”, una afirmación que provocó el inmediato desacuerdo de varios de sus compañeros. Una de las participantes salió rápidamente en defensa del capitán argentino y respondió: “No me podés decir eso. Era imposible porque estaba rodeado entre tres y así y todo logró meter un gol”.





Sin embargo, Manuel mantuvo su postura y profundizó la comparación entre ambas versiones del futbolista rosarino. “El Messi de 2022 se podía sacar a tres jugadores de encima, el Messi de ahora no”, insistió, generando todavía más debate dentro de la casa y una enorme cantidad de comentarios en las redes sociales.

La polémica no terminó allí. Durante la misma conversación surgió una pregunta hipotética que volvió a colocar al participante en el centro de las críticas: elegir entre presenciar una final del Mundial con Argentina campeona o quedarse con el premio principal de Gran Hermano. Lejos de buscar una respuesta diplomática, Manuel respondió sin titubear: “Prefiero ganar Gran Hermano”.





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