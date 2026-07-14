Zoe Bogach aseguró que fue desvinculada de Telefe y anticipó que iniciará acciones

La exjugadora de Gran Hermano, Zoe Bogach, quedó en el centro de la escena luego de revelar que fue apartada de La Jugada, el streaming de Telefe dedicado al reality. La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde manifestó su sorpresa por la decisión y sostuvo que no comparte los argumentos que le transmitieron desde la producción.

En un extenso descargo publicado en X e Instagram, la influencer explicó cómo recibió la noticia y apuntó contra la determinación tomada por el canal.

"Hoy no voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice", comenzó diciendo Zoe.

Luego agregó: "No termino de entender la decisión y me parece injusta. Siento que hay cosas que van más allá de las explicaciones que me dieron".

Bogach también hizo referencia a las situaciones que, según le señalaron desde la producción, habrían influido en la medida. "Yo ya había aclarado que no tengo ningún problema con Mica (Viciconte) ni con Dani (Celis), incluso les pedí disculpas públicamente porque son mis compañeras y realmente está la mejor con las dos. También me remarcaron lo que dije sobre Romina (Uhrig) y, sinceramente, siento que tampoco cayó bien que esté haciendo campaña contra Manuel", afirmó.





El mensaje que publicó tras consultar con sus abogados



En el mismo descargo, la exparticipante recordó que días atrás había defendido públicamente al canal y al reality, por lo que aseguró sentirse aún más decepcionada con el desenlace.

"Y lo que más me duele es que hasta hace dos días salí a defender a Telefe y a Gran Hermano. Cuando una chica intentó rebajarme por trabajar hace cinco meses en el reality, yo respondí con orgullo, diciendo que estaba muy agradecida por la oportunidad y feliz de formar parte del programa. Pero bueno, todo pasa por algo. Me voy con la tranquilidad de haber sido auténtica. Ahora voy a enfocarme en mis proyectos, en seguir estudiando y en todo lo que viene. Gracias a todos los que siempre me bancan", expresó.

Sin embargo, horas después volvió a pronunciarse con una nueva publicación, esta vez para aclarar cuál es su situación desde el punto de vista legal, luego de recibir asesoramiento de sus abogados.

"Por lo que tengo entendido y según me están asesorando mis abogados, una desvinculación no se formaliza con un simple llamado telefónico; requiere un proceso más complejo. Hoy tenía La Jugada y, si no me presento, podría interpretarse como una inasistencia laboral y eso puede perjudicar mi situación. Así que hoy nos vemos ahí", escribió, dejando abierta la incógnita sobre cómo continuará su vínculo con el ciclo de streaming.

minutouno.com