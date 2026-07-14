"No le crean": Tomás Dente volvió a apuntar contra Fer Dente y lanzó durísimas acusaciones





La disputa entre Tomás Dente y Fer Dente volvió a quedar en el centro de la escena. En una nueva emisión de Entrometidos en la tele (Net TV), el periodista dedicó varios minutos a hablar de la conflictiva relación que mantiene con el actor y conductor, a quien acusó de haber expuesto cuestiones privadas de su familia y de difundir versiones falsas sobre su pasado.

Todo comenzó cuando Tomás hizo referencia a una supuesta convocatoria televisiva que habría recibido su hermano. A partir de allí, recordó la entrevista en la que Fer habló de la historia familiar y cuestionó la decisión de hacerlo público tras la muerte de su madre.

"Hoy me comentaban que de un programa de televisión lo contactaron a mi hermano, Fernando Dente, a mi medio hermano, porque ese chico no es mi hermano enteramente, es mi medio hermano. Un tipo que expuso a mi madre de cabo a rabo, en la revista, en su momento. Mi mamá había fallecido y expuso el secreto más grande de mi mamá, sin el consentimiento del resto de los hermanos que habíamos quedado espolvoreados por todo lo que él dijo", sostuvo.

Acto seguido, también puso en duda el relato que Fer realizó sobre algunos episodios vividos durante la infancia.

"Amén que exageró, que hizo una hipérbole de la realidad, que cuando habla de violencia de género en mi casa, el tipo crea prácticamente una película de ciencia ficción, porque sí, hubo episodios de violencia, que siempre intenté atajar yo, porque era el único que estaba. Y este tipo, que es Fernando Dente, que aparte anda diciendo barbaridades de mí, porque yo me entero de todo, anda diciendo que yo de chiquito le pegaba, lo abusaba, barbaridades", expresó.

Las fuertes acusaciones de Tomás Dente contra su hermano



Más adelante, el conductor negó de manera contundente esas versiones y calificó a Fer como un "cuentista" y "fabulador". Además, aseguró que el actor habría intentado perjudicarlo laboralmente cuando surgió la posibilidad de que condujera un programa en un canal de aire.

"El mismo que cuando trabajaba en un canal de aire, y me querían convocar a mí para conducir, fue especialmente, y le pidió a las autoridades de ese canal, que a mí no me contrataran. Y lo digo porque a mí me llega todo. Y como yo no les miento, y les cuento quién soy realmente, les voy a decir a todos que no le crean, porque es una persona que es capaz de cualquier cosa con tal de ser tapa de revista. Yo las cosas me las gané solo. Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga para que le diera en su momento una obra de teatro", disparó.

En otro tramo del descargo, Tomás también cuestionó la actitud que, según él, adopta Fer cada vez que es consultado públicamente sobre la pelea familiar.

"Y ahora anda pululando por los canales de televisión, y cuando le preguntan por mí, cambia su discurso, pone cara de compungido, y dice: 'Lo de Tomás es algo muy íntimo y muy privado', como poniéndole una connotación sexual a nuestra grieta. Nada más lejos, señores. Nada más lejos. Es una mentira absoluta. Pero me deshice en amor por mi hermano, porque cuando mis papás se separaban y no teníamos un mango, yo laburaba hasta las doce de la noche, todos los días, y mi sueldo iba enteramente a mi mamá para que a él no le faltara nada", afirmó.

Con un tono cada vez más emotivo, recordó el vínculo que mantuvieron durante la infancia y aseguró que siempre intentó ayudarlo en los momentos más difíciles.

"Mentiroso. Hijo de puta. Iba al placard de mi cuarto y le decía: 'Toda mi ropa es tuya, Fer. Todo lo que tengo es tuyo'. Y cuando yo, tres años después, me quedé sin trabajo, y él eclosionó, yo no tenía para comer, y el tipo no fue capaz jamás de decirme: 'Tomá, hermano, te doy plata, que no te falte comida'", manifestó.

Sobre el cierre de su descargo, Tomás dejó una última y contundente advertencia, en la que aseguró que no permitirá que se difundan versiones sobre su persona.

"Conmigo carpetazos, no. Porque tengo bien en claro quién soy. Yo no abuso sexualmente de gente, yo no vendo droga, yo no recibo sobres del poder. Yo soy lo que ven, soy. No voy a soportar que nadie diga nada sobre mí. Y menos estos hijos de puta", concluyó.

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