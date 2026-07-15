Un conductor de la TV chilena defendió a la Selección

A causa del Mundial 2026 y del avance de la Scaloneta a la semifinal, se produjo una campaña anti Argentina y anti Messi completamente llamativa en redes sociales. Lo cierto es que, tanto países de Latinoamérica como de Europa tildan al país y a la gente de "agrandados", así como de haber comprado el mundial y ser los favoritos de la FIFA.

De hecho, la gran prueba de esto también se traslada a que varios países de América Latina aún hinchan por los equipos europeos contra los que juega Argentina. Sin embargo, recientemente, el conductor chileno José Antonio Neme rompió con esa regla y habló al aire sobre el odio innecesario hacia nuestro país. Es más, sin filtro aseguró que él desea que gane la Scaloneta.

"Yo quiero que Argentina gane el mundial", se lo escucha decir sin filtro al comienzo. Luego, Neme aclara: "Yo no sé por qué hay una argentino fobia en el mundo, no entiendo por qué todo el mundo está como "no, que pierdan", "no, que son picados"". Pero, en sus declaraciones, el conductor continuó: "Juegan bien, son competitivos, es un país entretenido, tiene buena oferta teatral, tiene buena oferta artística, se come maravilloso".

En ese sentido, José Antonio también afirmó: "Cuando uno va te tratan super bien, son buenos para todo. Yo no entiendo este sentimiento anti argentino". Es más, indignado contó: "El otro día todos estaban "ay, yo quiero que gane Suiza". ¿Qué tenemos que ver nosotros con los suizos o con los egipcios o los de Cabo Verde? No hay cosa más ridícula".





Asimismo, volvió a dejar en claro: "Que ganen los argentinos, me caen bien. Se han bancado tantas cosas, cuánto ladrón les ha pasado por encima en la política. Ese país merece que lo distingan". Tras esto, cerró: "Han soportado anda a saber cuántos años de robo y todas esas cosas y ahí están todavía dando la pelea. Ojalá nosotros tuviéramos un poco ese coraje también".

minutouno.com



