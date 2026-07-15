La inquietante frase de Zoe Bogach que alarmó a sus seguidores

Zoe Bogach anunció que se alejará de las redes tras su desvinculación de Telefe y ratificó que avanzará con acciones legales. Luego de denunciar públicamente la forma en que fue despedida del stream del canal, la influencer volvió a expresarse en X con un extenso mensaje en el que explicó que necesita hacer una pausa y priorizar su bienestar.

“Después de todo lo que pasó, necesito priorizarme. Voy a tomarme un descanso de este mundo y de las redes sociales hasta sentirme con la fuerza suficiente para volver. Hoy no estoy en condiciones de seguir exponiéndome como si nada hubiera pasado”, escribió. En el mismo posteo, además, agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores durante los últimos días.

En su descargo también recordó el difícil momento que atravesó junto a su madre, Aixa Abasto, cuando ambas se presentaron en las puertas del canal. “Nos dejaron afuera, en el frío, mientras ella está enferma”. Luego amplió: “Cuatro horas antes me avisaron por teléfono que estaba despedida y no tenía tiempo de conseguir un escribano que pudiera acompañarme y dejar constancia de todo lo que ocurriera. Ella fue porque no quería dejarme sola en un momento así”.

Más adelante, Zoe volvió a cuestionar el trato que recibió tras su salida de Telefe. “Me sentí maltratada, destratada, usada y completamente descartable. Y duele todavía más porque durante todos estos meses siempre hablé bien del canal, lo defendí públicamente y me callé muchísimas cosas aunque también dije muchas, lo admito”, expresó. Asimismo, aseguró que no volverá a trabajar con la señal luego de lo sucedido.

La decisión de alejarse de la exposición pública llegó el mismo día en que Manuel Ibero, su expareja, quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. Su salida del reality abría la posibilidad de que ambos coincidieran nuevamente en programas de televisión o streaming, además de reavivar el interés sobre la historia que compartieron. Sin embargo, la influencer optó por mantenerse alejada de los medios por un tiempo.

Qué dijo Manuel Ibero sobre Zoe Bogach

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Manuel Ibero participó del streaming La Cumbre, donde Santiago del Moro y Santiago “Tato” Algorta le consultaron por una de las frases que más repercusión tuvo durante su paso por el reality y que muchos relacionaron con Zoe Bogach.

“Te quiero preguntar por una frase que fue la que más ruido generó en toda la edición. Dijiste que ‘cuando alguien es manipulado es culpa de esa persona porque se deja manipular’, es una frase muy polémica que hizo mucho ruido hablando en contexto de la situación con Zoe”, le señaló Tato.

Sorprendido, el exjugador respondió: “Ah, ¿estaba hablando de lo de Zoe y por eso tuve el DAR por esa frase termina siendo?”.

En ese momento, Santiago del Moro intervino para recordarle: “Tuviste el DAR por varias cosas. También dijiste que vos ibas a Gran Hermano a sacarte el mote del ‘exnovio de…’”.

Al profundizar sobre aquella declaración, Manuel explicó: “Para mí si te manipula una persona, sí, es porque te estás dejando manipular. A ver: Pinco me manipulaba un montón de veces para que le diera helado o para que hiciera tal cosa, y se lo permitía porque era Pincoya”.

“¿Pero no creés que quien es manipulado es una víctima?”, le preguntó entonces Tato. Ibero respondió: “Sí, obviamente. Depende de si la intención termina siendo manipular, ahí lo que se juzga es la intención: si yo quiero ir a manipularte a vos, ahí sí”.

“Pasa que si es manipulación, es con intención”, retrucó Algorta. Finalmente, el ex GH cerró: “No, a veces estás manipulando y no te das cuenta. Movés hilos de cosas que no te das cuenta”.

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