Florencia Peña negó un juicio millonario a Nicolás Occhiato y no descartó volver a Luzu TV

Una verdadera tormenta mediática envolvió a Florencia Peña hace algunas semanas, luego de que lanzara una fake news sobre Jorge Messi al aire de Luzu TV. A partir de entonces, la actriz quedó desvinculada del canal de streaming de Nicolás Occhiato y los rumores de juicio millonario cobraban cada vez más fuerza.

Al parecer, tanto ella como Occhiato conversaron y, llamativamente, la postura de la artista ahora es otra: "Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro. Y Nico también, solo que no era el momento", señaló, en diálogo con Sálvese quien pueda (América).

"Además, me han hecho cosas peores. He perdonado cosas sin que nadie me haya pedido disculpas. Mi intención, junto con Fede y con Juan, siempre fue como, bueno, acerquemos las partes. Y la verdad es que eso es lo que está pasando", sostuvo, en torno a su vínculo con Occhiato y el canal.

Fue entonces cuando Yanina Latorre consultó: "¿Acercar las partes es para llegar a un arreglo económico y terminar el contrato o es para volver con Marley al streaming?", lo que fue inmediatamente respondido con una pícara cara de Florencia. "No sabemos, no sabemos. Estamos charlando", dijo sonriente.

Flor Peña también habló de su relación con Marley y su actitud tras lo ocurrido



En torno al silencio de su compañero de equipo tras el escándalo, Peña indicó: "Con Marley siempre estuvo todo bien. Yo lo que les quiero decir es que Marley no es como yo. Por Marley, yo me inmolo, ¿viste cómo soy yo? Marley no es así, pero nunca fue así. Y yo sé... 25 años que soy su amiga y no le pido a mis amigos cosas que sé que no van a hacer. Marley estuvo mucho conmigo. De hecho, hoy hablamos dos veces".

Seguidamente, agregó: "No fue en ningún momento un tema para mí que él no salga públicamente. Chicos, él es alemán, a ver si lo entendemos. Es alemanote Marley. Y se maneja así, como un alemanote. No digo que sea frío porque es un amigo muy cariñoso, pero él es así. Y yo lo entiendo, distinto hubiera sido que no hubiéramos hablado".

Finalmente, abordó cómo se encuentra ahora que ya pasó el mal momento y el ojo público está enfocado en otro lado: "Estoy mucho más tranquila. Saben que yo soy una mina que cuando me pasa algo siempre pienso, ¿para qué me pasa? No me pongo en víctima. Digo, bueno, cometí un error, acá estoy. Doy la cara. Y lo más importante, Yani, porque lo hablamos esa noche, fue que Celia me dejara ese mensaje hermoso. Después me dejó otro mensaje", reveló, sobre la madre de Lionel Messi.

En relación a las críticas de periodistas y algunos mediáticos, manifestó: "Hay gente con la que no tengo relación y que estaba esperando esto para pegarme. Esa gente igual no me quiere. Iba a esperar cualquier cosa para pegarme. Pero te voy a decir honesta, me sorprendí mucho con todo el amor que recibí de gente que me dijo 'te equivocaste, Flor, pero entendemos que no fue de mala leche, no quisiste hacerle daño a nadie' y como hubo mucho amor de ese lado y a mí eso me hizo muy bien".

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