El efusivo festejo de Antonela Roccuzzo al ritmo de la hinchada argentina

La pasión por la Selección Argentina también se vivió en las tribunas y Antonela Roccuzzo fue una de las protagonistas de uno de los momentos que más repercusión generó tras la semifinal del Mundial 2026.

La esposa de Lionel Messi apareció en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se la observa festejando junto a la hinchada argentina durante el duelo frente a Inglaterra. Acompañada por sus hijos, Antonela siguió con mucha emoción el partido que terminó con victoria albiceleste por 2-1, luego de una remontada inolvidable con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

En medio del festejo, las cámaras captaron el momento en el que comenzó a sonar el clásico cántico "el que no salta, es un inglés". La rosarina se sumó al clima de celebración, saltó y cantó junto a los argentinos presentes en Atlanta.

Las imágenes generaron una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos, que destacaron la alegría con la que Antonela vivió la clasificación a la final del Mundial.

Ahora, la familia Messi volverá a estar acompañando a la Selección en el partido decisivo frente a España, donde Argentina buscará quedarse nuevamente con la Copa.





¿Cuándo juega la Selección argentina la final del Mundial 2026?



La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, denominado oficialmente por la FIFA como New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, a las 16 hs.

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