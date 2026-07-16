El romántico gesto de Tini Stoessel con De Paul después del triunfo contra Inglaterra

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 también dejó momentos de emoción fuera de la cancha. Una de las protagonistas fue Tini Stoessel, quien no dudó en expresar públicamente su felicidad por el triunfo y dedicarle un romántico mensaje a Rodrigo De Paul.

Después de que Argentina sellara su clasificación a la final del Mundial 2026, De Paul celebró el triunfo en sus redes sociales y Tini Stoessel le dedicó un mensaje que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

“Mi amor, te amo tanto”, escribió la cantante en los comentarios de la publicación del mediocampista. Instantes después, reforzó sus palabras con otra frase cargada de afecto: “Dios mío, te amo. Vamos Argentina, te amo”.





La demostración de cariño no tardó en viralizarse. En pocas horas, el posteo superó los 654 mil "Me Gusta" y recibió miles de comentarios de hinchas que celebraron tanto el pase de la Albiceleste a la final como el gran momento que atraviesa la pareja.

Pero ese no fue el único gesto de Tini durante una jornada cargada de emociones. A través de sus historias de Instagram, la artista mostró cómo siguió el encuentro desde la intimidad, acompañada por familiares y amigos.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 también dejó una de las postales más comentadas fuera del campo de juego. Tras el triunfo frente a Inglaterra, Tini Stoessel se reencontró con Rodrigo De Paul y protagonizó un romántico momento que rápidamente se volvió viral.

Una vez finalizado el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium, la cantante se acercó junto a Francesca y Bautista, los hijos del mediocampista, para saludarlo después de la histórica victoria de la Albiceleste.

Las imágenes mostraron el instante en el que Tini y Rodrigo compartieron una breve charla. Instantes después, ambos sellaron el reencuentro con un tierno beso, un gesto que no pasó desapercibido y que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Como suele ocurrir después de cada partido de la Selección, los futbolistas aprovecharon los minutos posteriores al encuentro para reunirse con sus familiares y seres queridos en las tribunas del estadio.

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