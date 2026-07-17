Sorpresa: Pia Shaw anticipó quién canta el Himno Nacional en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina jugará la esperada final del Mundial 2026 el próximo domingo frente a España. Mientras crece la enorme expectativa por el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, comenzaron a surgir fuertes versiones sobre la posible designación de María Becerra para interpretar el Himno Nacional.

El rumor que acerca a María Becerra a la Selección Argentina



El rumor tomó fuerza este jueves luego de que en SQP, el programa conducido por Yanina Latorre, aseguraran que la reconocida cantante sería la candidata ideal para subirse al escenario antes del inicio de la gran final. Según reveló Pía Shaw en el ciclo televisivo, la estrella pop estaría primera en la lista de la organización para liderar la ceremonia previa.

El choque clave frente a España en el Mundial 2026



Argentina llega al partido decisivo luego de vencer 2-1 a Inglaterra en una semifinal apasionante que mantuvo en vilo a millones de hinchas. Con este inolvidable y épico triunfo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a una nueva final y buscará defender el título conseguido en Qatar 2022. El esperado encuentro se disputará este domingo desde las 18 (hora argentina).

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