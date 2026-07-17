Marta Fort eligió a los jugadores más atractivos de la Selección Argentina

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, el clima en Atlanta estuvo marcado por la expectativa de los hinchas y la cobertura especial de los medios. En ese contexto, Marta Fort logró captar la atención en las redes sociales al revelar cuál es, para ella, el ranking de los jugadores más lindos de la Scaloneta.

Mientras realizaba la cobertura para un canal de streaming desde la ciudad estadounidense, la influencer decidió hacer un alto para compartir una lista muy personal con sus seguidores. La hija de Ricardo Fort sorprendió al enumerar a sus cinco favoritos y expresó: “Desde acá, desde Atlanta, les voy a dejar mi top de más lindos de la selección. Uno, Paredes. Dos, Julián Álvarez. Tres, Nico Paz. Cuatro, Lo Celso. Cinco, Enzo Fernández. Esos son los datos by Marta Fort”.

El video, que también fue publicado en su cuenta de Instagram, rápidamente comenzó a viralizarse y generó un intenso intercambio entre los usuarios, quienes coincidieron o discreparon con la elección de la influencer.

Entre los comentarios que más se repitieron aparecieron mensajes como: “Repito ¡es la más linda! El top de periodistas lindas. 1 Marta Fort. 2 Marta Fort. 3 Marta Fort. Las demás no existen”, además de otro que sostuvo: “Obvio, Paredes en el 1 puesto”.

También hubo quienes aprovecharon la publicación para proponer su propio ranking. “La comandanta puede decir lo que quiera”, escribió un usuario, mientras que otro opinó: “Paredes y Enzo en ese orden, Martita no te confundas”.

Así, el divertido ranking de Marta Fort terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados de la previa del encuentro entre Argentina e Inglaterra y volvió a demostrar el furor que despierta la Scaloneta dentro y fuera de la cancha.

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