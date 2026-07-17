El primer encuentro entre Marley y Nico Occhiato luego de la polémica por la fake news

El Mundial 2026 volvió a reunir a Marley y Nicolás Occhiato en medio de la cobertura de la histórica clasificación de la Selección Argentina a la final. El encuentro, que se produjo semanas después de la polémica que involucró a Florencia Peña y a Luzu TV, no pasó desapercibido y dejó en evidencia el buen vínculo entre ambos conductores.

La coincidencia se dio cuando Marley grababa una nueva emisión de Por el Mundo junto a Vicky Xipolitakis. Al salir del estadio tras la victoria de la Scaloneta frente a Inglaterra, el conductor se cruzó con Nicolás Occhiato, que había viajado a Estados Unidos para seguir de cerca la semifinal, y también con Marcos Giles.

Sin hacer referencia a las versiones que habían circulado en las últimas semanas, Marley presentó el momento con total naturalidad. “Estamos con Nico Occhiato y con Marcos Giles”, dijo al aire, dando inicio a una charla relajada en la que intercambiaron impresiones sobre el partido y el presente de la Selección.





En ese contexto, Occhiato contó cómo fue la decisión de viajar de manera imprevista para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. “Fue una locura. Yo estaba en Buenos Aires, me tomé un avión y me vine solo, menos mal. Saqué todo, sin saber nada, para volver un día después de la final”, relató.

Todavía movilizado por el triunfo argentino, el conductor destacó el presente del plantel y aseguró: “Fue impresionante. Este grupo de jugadores es una locura, se lo tenemos que agradecer de por vida”.

La charla también dejó lugar para el humor. En un momento, Occhiato reparó en el nuevo look de Marley y quiso saber qué había pasado con su corte de pelo. Entre risas, el conductor respondió: “Fue una promesa, pero se pasaron. La realidad es que me distraje un poco cuando me estaba cortando y la peluquera me cortó de más”.

Con sonrisas, bromas y un clima distendido, el reencuentro terminó despejando cualquier especulación sobre una supuesta distancia entre ambos tras la controversia que tuvo repercusión en el mundo del streaming y la televisión.

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