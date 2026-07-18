Por qué Soledad Pastorutti se negó a cantar el Himno en la final entre Argentina y España

Se viene la final del Mundial 2026 que disputarán la Selección Argentina y España este domingo, desde las 16:00 (hora Argentina), en Nueva Jersey. Lo cierto es que uno de los temas más comentados es quién será el artista encargado de cantar el Himno y, mientras algunos lo dan por hecho, se desmintió que Soledad Pastorutti haya aceptado.

En "Los Profesionales con Flor" (El Nueve), una de las panelistas indicó: "La oferta, la convocatoria de la AFA llegó a la Soledad. La Sole lo agradeció mucho, pero lamento decirles que no va a cantar en la final del Mundial. Porque ella tiene un show en Santa, el lunes tiene que estar en la fiesta del poncho en Catamarca, está grabando".

Y añadió: "Ella dejó de lado el logro personal, porque cantar en un evento internacional es más importante". Seguidamente, reveló el verdadero motivo para negarse al pedido de la AFA: "Ella siente que es muy cabulera, me dijo, le da un poco de miedo estar ahora ahí cuando anteriormente estuvo otra artista, que espera que esté Lali, ojalá que la convoquen a Lali, porque Lali tiene que estar ahí", sostuvo.

Minutouno.com