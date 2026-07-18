Zoe Bogach contó por qué la echaron de Streams Telefe

La exintegrante del stream de Telefe, Zoe Bogach, rompió el silencio y dio su versión sobre la polémica desvinculación que protagonizó semanas atrás. En una entrevista con Storytime, aseguró que el motivo de su salida no estuvo relacionado con su expareja Manuel Ibero, como se especuló en un primer momento, sino con un fuerte cruce que mantuvo con una figura histórica de la señal.

Según relató, todo comenzó luego de responder públicamente a comentarios que había realizado Andrea del Boca sobre su participación en una edición anterior de Gran Hermano. Para Bogach, ese episodio marcó un antes y un después dentro del canal.

"Me dijeron que no podía hablar mal de una figura muy importante que había estado en 'Gran Hermano'", recordó la influencer al explicar la conversación que, según sostuvo, mantuvo con integrantes de la producción.

Cuando le preguntaron si esa persona era Andrea del Boca, respondió: "Supongo que es por ella", dejando entrever que cree que ese enfrentamiento terminó siendo determinante para su desvinculación.

La exintegrante del streaming contó que, tras escuchar declaraciones de la actriz, decidió responder desde sus redes sociales y que incluso utilizó la palabra "acomodada" para referirse a ella. Esa reacción, aseguró, generó un fuerte malestar puertas adentro.

"Ahí estalló la producción", afirmó al reconstruir el momento en el que, según su versión, la relación con el equipo comenzó a deteriorarse de manera definitiva. Con el paso de los días, Bogach dijo haber entendido que se había excedido con algunas de sus declaraciones y reconoció el error.

"Pedí perdón porque me fui de boca. Fue mi primer stream, sé que hay cosas que no hay que decir. Me salió genuino", expresó durante la entrevista, al tiempo que remarcó que nunca imaginó que el conflicto terminaría con su salida del programa.

La influencer también volvió a referirse a la manera en que fue notificada de la decisión de Telefe. Ratificó que recibió el aviso pocas horas antes de salir al aire, que consultó con un abogado para conocer cómo debía proceder y que incluso registró parte de lo sucedido para dejar constancia de la situación.

Además, deslizó que sospecha que Andrea del Boca pudo haber tenido algún tipo de influencia en la decisión tomada por el canal, aunque aclaró que se trata de una percepción personal y no de un hecho que pueda acreditar. En ese sentido, señaló que le resultó llamativo que la actriz estuviera presente en el stream el mismo día en que ella debía participar.

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