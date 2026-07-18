La final de Gran Hermano Generación Dorada se adelantó: los motivos

El futuro de Gran Hermano: Generación Dorada habría dado un giro inesperado. Según trascendió en Intrusos, Telefe decidió modificar los planes originales del reality y adelantar su final ante la preocupación por los niveles de audiencia que viene registrando el ciclo.

De acuerdo con la información difundida en el programa de espectáculos, la decisión no responde a un cambio habitual de programación, sino a una estrategia del canal frente a los resultados obtenidos en materia de rating.

"Hay cambios en la programación de Telefe. Están encendidas las alarmas con Gran Hermano. Gran Hermano es un problema", aseguró Luis Pallares al dar a conocer la información.

El conductor agregó que las mediciones no alcanzaron las expectativas del canal. "No son los mejores números, tampoco los peores, pero los comparan con el último MasterChef de Wanda Nara. El canal que transmite el Mundial tendría que calentar toda la pantalla", explicó.

En ese contexto, Paula Varela reveló cuál sería la nueva fecha elegida para el cierre del reality. "Por pedido del canal, por pedido de Telefe, Gran Hermano termina la primera semana de septiembre porque se atrasó un mes. Sería el 6 de septiembre", afirmó.

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