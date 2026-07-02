Tras el escándalo con Ekaterina Ojeda, aseguran que Icardi y Suárez se separaron

La China Suárez se habría separado de Mauro Icardi tras el escándalo con Ekaterina Ojeda en un boliche de la Costanera, según informó Yanina Latorre. Además, aseguró que ya no conviven.

“Hace cuatro días, ella abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000″, lanzó al aire de SQP (América).

Y agregó: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca el perro, almuerza en el house con sus hijos y con el perro, se muestra simpática con los vecinos”.

Luego, la periodista indicó el motivo de la supuesta ruptura: “Tuvieron una muy muy fuerte discusión. La discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte”.

“Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro”, confirmó la ex “angelita”.

Por último, Yanina reveló por qué la ex Casi Ángeles decidió poner punto final al vínculo: “Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo, era ‘la piba quiere cámara, la piba quiere hablar’, y ella encuentra los mensajes. A partir de ahí, la China agarró sus petates, Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza tremenda”.

Ekaterina Ojeda hizo un canje con la marca de Wanda Nara y le mandó una indirecta a Mauro Icardi

Ekaterina Ojeda tuvo su primer canje luego de saltar a la fama por contar que Mauro Icardi intentó darle un beso en un boliche frente a la China Suárez.

La joven modelo sorprendió al mostrar que recibió productos de la línea de cosméticos de Wanda Nara y aprovechó la publicación para lanzar una llamativa indirecta que muchos interpretaron como un mensaje para el futbolista.

A través de su perfil de Instagram, Ekaterina compartió un video en el que se la ve probando distintos maquillajes de la marca de la marca de Wanda. Junto a las imágenes, escribió un texto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Si la noche se pone intensa, por lo menos que el maquillaje siga intacto”, expresó en las primeras palabras del posteo. Pero la frase que más repercusión generó fue la que agregó al final antes de mencionar la marca de Wanda: “Hay besos que te buscan… y otros que claramente se esquivan”.

Ese comentario fue interpretado por los usuarios como una referencia directa al episodio que la propia Ekaterina contó días atrás. Según su versión, Icardi intentó besarla en un boliche mientras pero ella rechazó el acercamiento.

La publicación también llamó la atención porque detrás de la colaboración estuvo Wanda Nara: la conductora le envió productos de su marca de cosméticos y la joven los mostró con entusiasmo en sus redes.

TN