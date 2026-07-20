Wanda Nara liquidó a un periodista que la trató de "mufa" tras la final del Mundial 2026

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 también generó repercusiones fuera del ámbito deportivo. En medio del clima de tristeza por el resultado, Wanda Nara quedó envuelta en una fuerte polémica luego de enfrentarse públicamente con el periodista Gustavo Méndez, quien publicó un comentario irónico en la red social X que la empresaria interpretó como una referencia directa hacia ella.

Las horas previas ya habían sido complejas para Wanda. Mientras se encontraba en Estados Unidos presenciando la final del Mundial, trascendió que los hijos de la conductora habían sido víctimas de un robo en la vivienda donde permanecían en Italia, un episodio que sumó tensión a una jornada marcada por la derrota del seleccionado argentino.





En ese contexto apareció la publicación de Méndez, panelista del programa La mañana con Moria. Sin mencionar nombres, el periodista escribió: "Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos. ¿Sos mufa?". Aunque el mensaje no identificaba a ninguna persona en particular, Wanda consideró que estaba dirigido hacia ella y decidió responder con dureza desde su cuenta oficial.





El cruce entre Wanda Nara y un periodista tras la final del Mundial 2026



Su primera reacción fue rechazar la insinuación y recordar que también había estado presente durante la final del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina obtuvo el título. "No sé de quién hablas bobo; fui a la final de Qatar también. Seguro que por mí no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show. Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí", escribió la empresaria.

La discusión continuó durante varios minutos y Wanda publicó nuevos mensajes dirigidos al periodista. En uno de ellos deslizó una referencia indirecta a Mauro Icardi, quien recientemente quedó desvinculado del Galatasaray, aunque evitó mencionarlo de manera explícita. "Se da el tupé de hablar de mí. Quiero pensar que no le pagan por hablar mal de mí. ¿O sí? De ser así su jefe está desempleado. Quizás por la mala prensa que ellos mismos hicieron. Era mejor pagar para que hablen bien de él y no mal de mí", sostuvo.





Frente a la repercusión que tomaron los posteos, Méndez respondió desde la misma red social y aclaró que nunca había mencionado a Wanda en su publicación original. Sin embargo, esa explicación no logró desactivar el conflicto. La empresaria volvió a contestarle con otro mensaje aún más contundente, en el que cuestionó tanto el contenido del comentario como la actitud del periodista durante la discusión.

"Sos un violento. Llamar mufa a cualquier persona es grave. Y sos una persona violenta que recurre a una enfermedad cuando se lo señala. Tengo las pruebas; guardá a tu abogado para tus causas penales que se te vienen. No lo hagas escribir al pedo. ¿A quién te referís con mufa entonces? Da nombres ya que sos tannnnn VIVO", publicó para cerrar el intercambio.

El enfrentamiento rápidamente comenzó a viralizarse y sumó miles de comentarios en las redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Wanda Nara, otros coincidieron con la aclaración realizada por el periodista respecto de que en ningún momento había mencionado su nombre.

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