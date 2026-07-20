Wanda Nara sufrió un violento asalto en su casa de Italia

La jornada que debía ser de trabajo para Wanda Nara en la final del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Mientras asistía al encuentro disputado en el Met Stadium para generar contenidos para una reconocida marca, fue alertada de que un grupo de delincuentes había irrumpido en su casa de campo de Milán, donde se encontraban sus cinco hijos, su madre Nora y empleados de la vivienda.

La conductora abandonó el estadio antes de que finalizara la ceremonia de premiación y utilizó sus redes sociales para informar lo sucedido. “Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final Entraron 3 personas a robar a mi casa de campo en Milán”, escribió.

Luego llevó tranquilidad sobre el estado de su familia: “Mis hijos están bien a pesar del gran susto . Me retiré antes por el aviso de mi Mamá que está con ellos”.





También agradeció el rápido accionar de las autoridades y explicó cuál era su prioridad inmediata: “Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”.

Delincuentes armados en la casa de Wanda Nara



Más tarde, en declaraciones a Ciudad, Wanda brindó detalles del violento episodio y confirmó que los asaltantes actuaron armados. Según explicó, redujeron a todos los presentes en la vivienda antes de dirigirse a su habitación.

“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, señaló al medio antes mencionado.

La empresaria también reveló cuál es la mayor preocupación tras el robo: la pérdida de la documentación familiar.

“Todo lo que estaba en mi habitación”, respondió al ser consultada por los objetos sustraídos y agregó que se llevaron “Incluido un bolso con todos los documentos míos y de los nenes. Yo tengo solo el pasaporte con el que viajé”.

Mientras la policía continúa trabajando en la investigación del hecho, Wanda y Maxi organizan su regreso a Italia para reencontrarse con sus hijos y comenzar los trámites necesarios para recuperar la documen

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