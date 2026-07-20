El respaldo de las parejas de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó un fuerte impacto entre los millones de hinchas que siguieron la campaña del equipo de Lionel Scaloni. Más allá de la tristeza por haber quedado a un paso del bicampeonato, las redes sociales se llenaron de mensajes de reconocimiento hacia un plantel que volvió a colocar al país entre los mejores del mundo.

Entre quienes decidieron manifestar públicamente ese sentimiento estuvieron las parejas de varios de los futbolistas, que eligieron destacar el esfuerzo realizado durante toda la competencia. Una de las primeras en pronunciarse fue Yaz Jaureguy, pareja de Valentín "Colo" Barco. Desde el estadio donde se disputó la final, compartió una imagen acompañada por un sentido mensaje dirigido a todos los integrantes del seleccionado argentino, valorando el sacrificio realizado durante cada uno de los partidos.

"Gracias a todos por dejar todo y más. No se les puede pedir más nada. Gracias mi amor por dejarnos acompañarte en este camino. Orgullosa de ser argentina", escribió la joven en una publicación que rápidamente comenzó a replicarse entre los fanáticos.





Los mensajes de las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina tras la final



Otra de las voces que se sumó fue la de Valentina Cervantes, esposa de Enzo Fernández. La influencer eligió una fotografía de sus hijos disfrutando del encuentro desde una de las tribunas para reflejar lo que significó el recorrido de la Albiceleste más allá del resultado deportivo. Su mensaje hizo foco en las emociones que despierta el fútbol y en la experiencia que vivieron los más chicos acompañando a la Selección durante el Mundial.

"Me quedo con esta imagen de cómo disfrutaron del fútbol, de lo que los hace sentir y las emociones que genera", expresó, dejando en claro que el legado del equipo trasciende un marcador y también alcanza a las nuevas generaciones que crecieron alentando al conjunto nacional.

Por su parte, Agustina Gandolfo, pareja del capitán Lautaro Martínez, publicó un video grabado desde el MetLife Stadium, escenario de la definición mundialista. Sin necesidad de extenderse demasiado, resumió el sentimiento que predominó entre los familiares y gran parte de los argentinos con una frase breve: "Qué orgullo".





Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, también utilizó sus redes para dedicarle unas palabras al defensor. Compartió un video del momento en que los jugadores argentinos recibieron las medallas de subcampeones y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de admiración por la entrega del lateral durante toda la competencia.

"Dejaste la vida, el corazón y todo por esa camiseta. Sos un ejemplo de esfuerzo, de esos que entregan todo por el otro y dejan el alma. Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos. Te admiro y te amo tanto que no te imaginás", escribió, además de acompañar la publicación con un emoji de una cara emocionada y un corazón blanco.

La lista de mensajes continuó con Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez. En su caso, decidió compartir en sus historias una publicación realizada por la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que agradecía el compromiso del plantel durante todo el certamen. "¡GRACIAS INFINITAS, MUCHACHOS! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos!", decía el mensaje difundido por la entidad y replicado por la influencer.

Las distintas publicaciones tuvieron una enorme repercusión y rápidamente comenzaron a circular entre miles de usuarios. En todas predominó un mismo concepto: el reconocimiento hacia un grupo de futbolistas que volvió a protagonizar una Copa del Mundo y alcanzó una nueva final internacional. Si bien la derrota dejó un sabor amargo, tanto los familiares como los hinchas coincidieron en destacar el compromiso, la entrega y el recorrido de un plantel que volvió a ilusionar al país.

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