Furia contra Rosalía: fans devuelven las entradas de su recital tras una polémica publicación contra Argentina

Apenas unos días antes de su llegada a la Argentina, donde va a realizar una serie de shows en el Movistar Arena, Rosalía revolucionó las redes tras compartir un video que apunta contra la Selección argentina.

En medio de la ola de críticas hacia los argentinos tras la final del Mundial 2026 a raíz de los cruces y encontronazos que se desarrollaron en el campo de juego entre los jugadores de la albiceleste y los españoles, la cantante replicó en TikTok un posteo Mia Khalifa.

En las imágenes se la ve a la actriz porno de origen libanés-estadounidense celebrando la derrota del equipo de Lionel Scaloni: baila al sol mientras canta una canción de Rosalía.

Además, Khalifa sumó un contundente mensaje. “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió y añadió banderas españolas.

Es que la publicación iba acompañada de La Perla, una canción de la artista española que pertenece a su disco Lux y que dice: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

Cabe destacar que el término "perla" se utiliza para referirse a "alguien que se comporta mal, es problemático o no es de fiar".

Rosalía, que celebró en sus redes con un video en el que se la ve envuelta en una bandera española, replicó el contenido y cosechó cientos de críticas de sus fans argentinos.

"Que festejes el triunfo de tu país? joya, pero que estés de acuerdo con eso de que los argentinos somos “unas perlas” me parece un tanto hipócrita para una persona que vino a la Argentina a promocionar su disco y que en esos días se lleno la boca hablando maravillas de nosotros", opinó una usuaria.

“Después no vengas a hacer promo a Argentina”, “Al final sos una hipócrita, que lástima”, “Más sensibilidad hacia tu público argentino que pagó para verte en dos semanas”, “Después para venir a promocionar tu álbum a la Argentina no tenés problema, no? Por lo menos tené un poquito de respeto por todos los fans que pagaron cientos de miles de pesos para verte en dos semanas, caradura”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la cantante que fue tendencia en la red social X (antes Twitter).

La polémica también tuvo un impacto inmediato entre parte de sus seguidores argentinos. En las redes sociales comenzaron a multiplicarse publicaciones de fanáticos que anunciaron que pondrían a la venta sus entradas para los recitales de Rosalía en el Movistar Arena.

"Vendo 4 entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar el valor. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina", escribió uno de los usuarios en X, un mensaje que rápidamente se viralizó y reflejó el malestar que generó la publicación de la cantante española.

No fue el único, varios lo siguieron atrás y empezaron a publicar mensajes contra la artista española. "Rosalía publicando cosas anti argentina a un mes de sus shows en nuestro país. Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío", expresó, un tuitero, enojado.

Clarín